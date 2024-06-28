Як пройшли дебати Байдена та Трампа — наживо з США

У США відбулись перші дебати між кандидатам у президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом. Говорили про міграційну та ветеранську політику, аборти та, звісно, війну в Україні.
Детальніше про дебати розповіла в прямому включенні для Ранок.LIVE спеціальна кореспондентка з Вашингтону Уляна Бойчук.
Дебати Трампа та Байдена
У прямому включенні Уляна Бойчук розповіла про наступне:
- Американці не задоволені загальним перебігом дебатів — очікування були більшими.
- Кандидати обговорювали питання безпеки кордонів, міграційної політики, абортів, війни в Україні, ветеранської політики і багато інших.
- Важливо зазначити, що ні Республіканська, ні Демократична партії ще не оголосили своїх кандидатів офіційно.
- Дебати проходили в Атланті штату Джорджія — це один з шести штатів, який досі не визначився з вибором, отже є одним з вирішальних.
- Питання ветеранської політики проходить наскрізною лінією через передвиборчі кампанії кандидатів. Саме це питання збурило словесну перепалку між Байденом та Трампом.
- Стосовно війни в Україні, Дональд Трамп засипав аудиторію популістичними заявами, тим часом як Джо Байден говорив мовою фактів.
- Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години.
- Також під час дебатів зʼявилась новина про те, що Демократична партія занепокоєна станом здоровʼя Байдена.
Нагадаємо, у США заговорили про заміну Байдена на іншого кандидата після провальних дебатів з Трампом.
Також зазначимо, що під час дебатів Трамп розповів, за якої умови Путін не вторгся б до України.