Як пройшли дебати Байдена та Трампа — наживо з США

У США відбулись перші дебати між кандидатам у президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом. Говорили про міграційну та ветеранську політику, аборти та, звісно, війну в Україні.

Детальніше про дебати розповіла в прямому включенні для Ранок.LIVE спеціальна кореспондентка з Вашингтону Уляна Бойчук.

Дебати Трампа та Байдена

У прямому включенні Уляна Бойчук розповіла про наступне:

Американці не задоволені загальним перебігом дебатів — очікування були більшими.

Кандидати обговорювали питання безпеки кордонів, міграційної політики, абортів, війни в Україні, ветеранської політики і багато інших.

Важливо зазначити, що ні Республіканська, ні Демократична партії ще не оголосили своїх кандидатів офіційно.

Дебати проходили в Атланті штату Джорджія — це один з шести штатів, який досі не визначився з вибором, отже є одним з вирішальних.

Питання ветеранської політики проходить наскрізною лінією через передвиборчі кампанії кандидатів. Саме це питання збурило словесну перепалку між Байденом та Трампом.

Стосовно війни в Україні, Дональд Трамп засипав аудиторію популістичними заявами, тим часом як Джо Байден говорив мовою фактів.

Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години.

Також під час дебатів зʼявилась новина про те, що Демократична партія занепокоєна станом здоровʼя Байдена.

Нагадаємо, у США заговорили про заміну Байдена на іншого кандидата після провальних дебатів з Трампом.

Також зазначимо, що під час дебатів Трамп розповів, за якої умови Путін не вторгся б до України.