Как прошли дебаты Байдена и Трампа — вживую из США

В США прошли первые дебаты между кандидатом в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом. Говорили о миграционной и ветеранской политике, абортах и, конечно, войне в Украине.

Подробнее о прениях рассказала в прямом включении для Ранок.LIVE специальная корреспондентка из Вашингтона Ульяна Бойчук.

Дебаты Трампа и Байдена

В прямом включении Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

Американцы недовольны общим течением дебатов — ожидания были больше.

Кандидаты обсуждали вопросы безопасности границ, миграционной политики, абортов, войны в Украине, ветеранской политики и многие другие.

Важно отметить, что ни Республиканская, ни Демократическая партии еще не объявили своих кандидатов официально.

Дебаты проходили в Атланте штата Джорджия — это один из шести штатов, до сих пор не определившийся с выбором, так что является одним из решающих.

Вопрос ветеранской политики проходит сквозной линией через предвыборные кампании кандидатов. Именно этот вопрос взбудоражил словесную перепалку между Байденом и Трампом.

Относительно войны в Украине, Дональд Трамп засыпал аудиторию популистическими заявлениями, в то время как Джо Байден говорил на языке фактов.

Трамп заявил, что закончит войну в Украине за 24 часа.

Также во время дебатов появилась новость о том, что Демократическая партия обеспокоена состоянием здоровья Байдена.

Напомним, в США заговорили о замене Байдена другим кандидатом после провальных дебатов с Трампом.

Также отметим, что во время дебатов Трамп рассказал, при каком условии Путин не вторгся бы в Украину.