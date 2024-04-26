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Як окупація РФ змінила думку світу про Чорнобильську зону — відповів Ємельяненко

Як окупація РФ змінила думку світу про Чорнобильську зону — відповів Ємельяненко

26 квітня 2024 р. 14:05

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14:05 Як окупація РФ змінила думку світу про Чорнобильську зону — відповів Ємельяненко

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13:22 BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни

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10:17 Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

Text

08:57 Роковини аварії на ЧАЕС — ліквідатор розповів, як трагедія вплинула на здоров'я

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08:11 Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

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Директор "Чорнобить Тур" Ярослав Ємельяненко розповів, що після деокупації Чорнобильська зона отримала нові сенси. Відтепер, за його словами, люди цікавляться тепер не лише 1986 роком, але й періодом російської окупації. 

Про це Ємельяненко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чорнобильська зона після окупації 

За словами Ємельяненка, Рудий ліс після росіян весь перекопаний. Але, зазначає, ці окопи мають стати меморіалом тероризму, коли зона відкриється для відвідувачів.

Цей історичний майданчик, розповідає директор "Чорнобиль Тур", доповнився новою інформацією 2022 року, до якої дуже великий запит у всьому світі.

"Російська окупація додала нам нових сенсів у Чорнобиль. Тепер люди, які приїжджатимуть у Чорнобиль, будуть цікавитись не лише роком 1986 і подіями, що відбулися після цього, але й періодом російської окупації", — сказав Ємельяненко. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський у річницю аварії на ЧАЕС нагадав про ядерний тероризм Росії. А Олександр Сирський у цьому контексті попередив про ризики катастрофи на ЗАЕС.

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14:22 Зарплати у 2024 році — українців чекає масштабне підвищення виплат

14:20 В Одесі вшанували пам'ять жертв трагедії на Чорнобильській АЕС

14:15 Наталка Діденко дала прогноз на ці вихідні — в яких регіонах очікувати теплу та сонячну погоду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

14:10 Після звільнення з-під варти Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра

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13:22 BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни

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10:17 Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

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