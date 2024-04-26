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Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

26 апреля 2024 г. 14:05

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14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

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13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

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10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

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08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

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08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
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21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

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19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

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18:30 Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

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Директор "Чернобыть Тур" Ярослав Емельяненко рассказал, что после деоккупации Чернобыльская зона получила новые смыслы. Теперь, по его словам, люди интересуются теперь не только 1986 годом, но и периодом российской оккупации.

Об этом Емельяненко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Чернобыльская зона после оккупации

По словам Емельяненко, Рыжий лес после россиян весь перерыт. Но, как отмечает, эти окопы должны стать мемориалом терроризма, когда зона откроется для посетителей.

Эта историческая площадка, рассказывает директор "Чернобыль Тур", дополнилась новой информацией 2022 года, к которой очень большой запрос во всем мире.

"Российская оккупация добавила нам новых смыслов в Чернобыль. Теперь люди, которые будут приезжать в Чернобыль, будут интересоваться не только годом 1986 и последовавшими за этим событиями, но и периодом российской оккупации", — сказал Емельяненко.

Напомним, Владимир Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС напомнил о ядерном терроризме России. А Александр Сырский в этом контексте предупредил о рисках катастрофы на ЗАЭС.

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14:50 Защита Черного моря усиливается — Украине передали еще два патрульных катера

14:38 В ГУР подтвердили уничтожение вертолета Ка-32 в Москве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:36 Во Львов приехал посол Германии Мартин Егер — какая цель поездки

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14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

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13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

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