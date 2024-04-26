Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

Директор "Чернобыть Тур" Ярослав Емельяненко рассказал, что после деоккупации Чернобыльская зона получила новые смыслы. Теперь, по его словам, люди интересуются теперь не только 1986 годом, но и периодом российской оккупации.

Об этом Емельяненко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Чернобыльская зона после оккупации

По словам Емельяненко, Рыжий лес после россиян весь перерыт. Но, как отмечает, эти окопы должны стать мемориалом терроризма, когда зона откроется для посетителей.

Эта историческая площадка, рассказывает директор "Чернобыль Тур", дополнилась новой информацией 2022 года, к которой очень большой запрос во всем мире.

"Российская оккупация добавила нам новых смыслов в Чернобыль. Теперь люди, которые будут приезжать в Чернобыль, будут интересоваться не только годом 1986 и последовавшими за этим событиями, но и периодом российской оккупации", — сказал Емельяненко.

Напомним, Владимир Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС напомнил о ядерном терроризме России. А Александр Сырский в этом контексте предупредил о рисках катастрофы на ЗАЭС.