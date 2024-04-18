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Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

18 квітня 2024 р. 20:56

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20:56 Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

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20:15 Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

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16:16Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

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14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

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12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

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20:56 Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

Text

20:43 Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

Text

20:15 Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:55 Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

Text

16:16 Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

Text

13:45 Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

Text

13:26 Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

Text

12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

Text

12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

Новий гість вечірньої студії Новини.LIVE — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж. Тема ефіру — російський ядерний удар у випадку деокупації Криму.

Переглянути ефір можна о 21:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Миколою Маломужем

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • що може повпливати на хід бойових дій в Україні;
  • допомога від союзників;
  • заяви Кирила Буданова;
  • можливість завдання ядерного удару за деокупацію Криму. 

Нагадаємо, раніше речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що внаслідок ударів по військовому аеродрому в Джанкої армія Росії втратила батарею систем ППО С-400 "Тріумф".

Також стало відомо, що на летовищі спалахнуло шість вогнищзагинуло 30 осіб особового складу ПКС РФ та охорони аеродрому. 

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21:25 Шольц заявив, що Німеччина шукає шість систем Patriot для України у рамках НАТО

21:10 Німецький генерал розповів, коли Росія буде готова до нападу на країни НАТО

20:59 Український боксер Расул Гулієв переміг на молодіжному Чемпіонаті Європи у Хорватії

20:52 Кремль боїться зливу держтаємниць — що вигадало ФСБ для російських депутатів

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