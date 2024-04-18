Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

Новий гість вечірньої студії Новини.LIVE — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж. Тема ефіру — російський ядерний удар у випадку деокупації Криму.

Переглянути ефір можна о 21:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Миколою Маломужем

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

що може повпливати на хід бойових дій в Україні;

допомога від союзників;

заяви Кирила Буданова;

можливість завдання ядерного удару за деокупацію Криму.

Нагадаємо, раніше речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що внаслідок ударів по військовому аеродрому в Джанкої армія Росії втратила батарею систем ППО С-400 "Тріумф".

Також стало відомо, що на летовищі спалахнуло шість вогнищ, загинуло 30 осіб особового складу ПКС РФ та охорони аеродрому.