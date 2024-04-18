Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

Новий гість вечірньої студії Новини.LIVE — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж. Тема ефіру — російський ядерний удар у випадку деокупації Криму.
Переглянути ефір можна о 21:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Миколою Маломужем
Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- що може повпливати на хід бойових дій в Україні;
- допомога від союзників;
- заяви Кирила Буданова;
- можливість завдання ядерного удару за деокупацію Криму.
Нагадаємо, раніше речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що внаслідок ударів по військовому аеродрому в Джанкої армія Росії втратила батарею систем ППО С-400 "Тріумф".
Також стало відомо, що на летовищі спалахнуло шість вогнищ, загинуло 30 осіб особового складу ПКС РФ та охорони аеродрому.