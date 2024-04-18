Ядерный удар России в случае деоккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

Новый гость вечерней студии Новини.LIVE — глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж. Тема эфира — российский ядерный удар в случае деоккупации Крыма.
Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Николаем Маломужем
Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:
- что может повлиять на ход боевых действий в Украине;
- помощь от союзников;
- заявления Кирилла Буданова;
- возможность нанесения ядерного удара за деоккупацию Крыма.
Напомним, ранее спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что в результате ударов по военному аэродрому в Джанкое армия России потеряла батарею систем ПВО С-400 "Триумф".
Также стало известно, что на аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома.