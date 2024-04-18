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Ядерный удар России в случае деоккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

Ядерный удар России в случае деоккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

18 апреля 2024 г. 20:56

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20:56 Ядерный удар России в случае деоккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

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20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

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20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

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18:55Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

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16:16Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

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14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

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13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

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13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

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12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

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12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

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20:56 Ядерный удар России в случае деоккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

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20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

Text

20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

Text

18:55 Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

Text

16:16 Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

Text

13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

Text

13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

Text

12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

Новый гость вечерней студии Новини.LIVE — глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж. Тема эфира — российский ядерный удар в случае деоккупации Крыма.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Николаем Маломужем

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • что может повлиять на ход боевых действий в Украине;
  • помощь от союзников;
  • заявления Кирилла Буданова;
  • возможность нанесения ядерного удара за деоккупацию Крыма.

Напомним, ранее спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что в результате ударов по военному аэродрому в Джанкое армия России потеряла батарею систем ПВО С-400 "Триумф".

Также стало известно, что на аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома.

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21:51 На зарисованной стелле в Донецкой области снова появляются подписи воинов ВСУ

21:27 В ВОЗ боятся эпидемии птичьего гриппа — штамм назвали суперсмертоносным для людей

21:25 Шольц заявил, что Германия ищет шесть систем Patriot для Украины в рамках НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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