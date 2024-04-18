Ядерный удар России в случае деоккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

Новый гость вечерней студии Новини.LIVE — глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж. Тема эфира — российский ядерный удар в случае деоккупации Крыма.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Николаем Маломужем

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

что может повлиять на ход боевых действий в Украине;

помощь от союзников;

заявления Кирилла Буданова;

возможность нанесения ядерного удара за деоккупацию Крыма.

Напомним, ранее спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что в результате ударов по военному аэродрому в Джанкое армия России потеряла батарею систем ПВО С-400 "Триумф".

Также стало известно, что на аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома.