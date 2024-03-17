Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії arrow
Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії

Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії

17 березня 2024 р. 19:36

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Ексклюзив

19:36Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії

Text

18:28 Доктор економічних наук розповів, яким чином Росія може розпастися на окремі території

Text
Ексклюзив

17:12В Україні планують закрити школи з малою кількістю дітей — нардеп пояснила перспективу

Text

12:17 Буданов пояснив, чому в РФ немає протестів через масштабні втрати на війні

16 березня 2024
Text

14:04 Росія перекинула ядерну зброю ближче до НАТО — військовий аналітик пояснив, що це означає

Text

00:16 Знову підіймають тарифи — експерт розповів, що подорожчає ще

15 березня 2024
Text

20:47 PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

Text

19:51 Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

Text

17:46 Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

Text

17:29Макрон, Шольц і Туск вийшли до журналістів — трансляція Новини.LIVE

Text
Ексклюзив

19:36 Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії

Text

18:28 Доктор економічних наук розповів, яким чином Росія може розпастися на окремі території

Text
Ексклюзив

17:12 В Україні планують закрити школи з малою кількістю дітей — нардеп пояснила перспективу

Text

12:17 Буданов пояснив, чому в РФ немає протестів через масштабні втрати на війні

16 березня 2024
Text

14:04 Росія перекинула ядерну зброю ближче до НАТО — військовий аналітик пояснив, що це означає

Text

00:16 Знову підіймають тарифи — експерт розповів, що подорожчає ще

15 березня 2024
Text

20:47 PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

Text

19:51 Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

Text

17:46 Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

Text

17:29 Макрон, Шольц і Туск вийшли до журналістів — трансляція Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії. За його словами, йдеться про "коронацію" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Геннадій Гудков сказав в ефірі Новини.LIVE у неділю, 17 березня.

Вибори в Росії

"Я не знаю чим закінчаться вибори, зрозуміло, що це коронація Путіна і закінчиться цією коронацією. Я не знаю, які там будуть інші акції", — зазначив Гудков.

За його словами, масовий прихід росіян на виборчі дільниці розглядатиметься як кримінальний злочин.

Він наголосив, що наразі є дві задачі:

  • ізолювати росіян;
  • ізолювати Путіна.

Гудков вважає, що перемогти Путіна неможливо, адже він має ядерну зброю. Диктатор РФ може вдарити по своїй ж території, якщо хтось захоче вторгнутися на територію Росії. 

"Хто піде на територію — зазнає ядерного удару. Ніяких сумнівів у цьому. Світ нічого не скаже, адже це буде удар по своїй території", — зазначив політик. 

За його словами, у такому випадку ніхто з інших країн не використає ядерну зброю проти РФ, адже вона вдарила сама по собі.

"Йому ще потрібно мобілізацію проводити і вони прекрасно там розуміють, що це серйозний буде удар по режиму, по настрою в суспільстві. Вони цього теж не дуже хочуть і побоюються", — наголосив Гудков.

Нагадаємо, після виборів президента в Росії може стартувати нова мобілізація. Російські загарбники спробують мобілізувати для війни проти України ще близько 300 тисяч.

Також у російському Санкт-Петербурзі невідома кинула вибухову суміш в інформаційний щит на виборчій дільниці. На місці спалахнув невеликий вогонь, однак це ніяк не вплинуло на проведення так званих "виборів" у місті.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text
Ексклюзив

19:36 Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії

19:35 Жорстоке затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові — омбудсмен відреагував на інцидент

19:30 Одеський юрист прокоментував законність рейдів ТЦК

19:20 Черги на кордоні України — де водії ввечері затримаються надовго

19:16 У Хмельницькому чоловіки шукають спосіб ухилення від мобілізації через бот для знайомств

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:13 У перерві між бойовими діями встигають годувати тварин — щемливі кадри від 3 ОШБр з Авдіївки

19:10 На Одещині попрощалися з рятувальником, загиблим внаслідок російського удару

19:04 У Кишиневі прокоментували інформацію про атаку на військову частину в Придністров'ї

18:47 У ГУР спростували фейк російської пропаганди про нібито збиття гелікоптера Black Hawk

18:45 Гуменюк оцінила загрозу пусків "Калібрів" з російських ракетоносіїв

19:35 Жорстоке затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові — омбудсмен відреагував на інцидент

19:30 Одеський юрист прокоментував законність рейдів ТЦК

19:20 Черги на кордоні України — де водії ввечері затримаються надовго

19:16 У Хмельницькому чоловіки шукають спосіб ухилення від мобілізації через бот для знайомств

19:13 У перерві між бойовими діями встигають годувати тварин — щемливі кадри від 3 ОШБр з Авдіївки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:10 На Одещині попрощалися з рятувальником, загиблим внаслідок російського удару

19:04 У Кишиневі прокоментували інформацію про атаку на військову частину в Придністров'ї

18:47 У ГУР спростували фейк російської пропаганди про нібито збиття гелікоптера Black Hawk

18:45 Гуменюк оцінила загрозу пусків "Калібрів" з російських ракетоносіїв

18:25 Знову сніжитиме — народний синоптик Діденко розповіла про погіршення погоди завтра

Ексклюзив

08:08 "Старий цирк" із Харкова і "Левеня" зі Львова разом на французькій сцені з благодійною місією

16 березня 2024
Ексклюзив

07:26 Залаштунки премії Оскар і документалки про Зеленського — велике інтервʼю режисера Роднянського

Ексклюзив

06:33 Пережив клінічну смерть та ампутацію — історія військового, який відновлюється у Львові

15 березня 2024

07:00 Законопроєкт про мобілізацію — які нові загрози для ухилянтів

Ексклюзив

06:15 Як переказати гроші за кордон — п'ять способів

05:52 Дрони на НПЗ — що буде з нафтогазовою сферою Росії

14 березня 2024
Ексклюзив

19:03 Система "Оберіг" при мобілізації — що це таке і чи можна її уникнути

Ексклюзив

18:01 Був реквізитором, а став воїном — історія добровольця, який втратив ногу (відео)

13 березня 2024
Новина з відео

21:01 Бійці третьої штурмової про вихід з Авдіївки, гроші та перемовини з РФ — ексклюзивні заяви

Ексклюзив

18:29 Розпочати ліквідацію — Ізраїль послідовно знищує ватажків ХАМАСу

Text
Ексклюзив

19:36 Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії

Text

18:28 Доктор економічних наук розповів, яким чином Росія може розпастися на окремі території

Text
Ексклюзив

17:12 В Україні планують закрити школи з малою кількістю дітей — нардеп пояснила перспективу

Text

12:17 Буданов пояснив, чому в РФ немає протестів через масштабні втрати на війні

16 березня 2024
Text

14:04 Росія перекинула ядерну зброю ближче до НАТО — військовий аналітик пояснив, що це означає

Text

00:16 Знову підіймають тарифи — експерт розповів, що подорожчає ще

15 березня 2024
Text

20:47 PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

Text

19:51 Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

Text

17:46 Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

Text

17:29 Макрон, Шольц і Туск вийшли до журналістів — трансляція Новини.LIVE