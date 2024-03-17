Російський опозиційний політик Геннадій Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії. За його словами, йдеться про "коронацію" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Геннадій Гудков сказав в ефірі Новини.LIVE у неділю, 17 березня.

Вибори в Росії

"Я не знаю чим закінчаться вибори, зрозуміло, що це коронація Путіна і закінчиться цією коронацією. Я не знаю, які там будуть інші акції", — зазначив Гудков.

За його словами, масовий прихід росіян на виборчі дільниці розглядатиметься як кримінальний злочин.

Він наголосив, що наразі є дві задачі:

ізолювати росіян;

ізолювати Путіна.

Гудков вважає, що перемогти Путіна неможливо, адже він має ядерну зброю. Диктатор РФ може вдарити по своїй ж території, якщо хтось захоче вторгнутися на територію Росії.

"Хто піде на територію — зазнає ядерного удару. Ніяких сумнівів у цьому. Світ нічого не скаже, адже це буде удар по своїй території", — зазначив політик.

За його словами, у такому випадку ніхто з інших країн не використає ядерну зброю проти РФ, адже вона вдарила сама по собі.

"Йому ще потрібно мобілізацію проводити і вони прекрасно там розуміють, що це серйозний буде удар по режиму, по настрою в суспільстві. Вони цього теж не дуже хочуть і побоюються", — наголосив Гудков.

Нагадаємо, після виборів президента в Росії може стартувати нова мобілізація. Російські загарбники спробують мобілізувати для війни проти України ще близько 300 тисяч.

Також у російському Санкт-Петербурзі невідома кинула вибухову суміш в інформаційний щит на виборчій дільниці. На місці спалахнув невеликий вогонь, однак це ніяк не вплинуло на проведення так званих "виборів" у місті.