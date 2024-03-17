Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков спрогнозировал, чем закончится голосование в России. По его словам, речь идет о "коронации" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Геннадий Гудков сказал в эфире Новини.LIVE в воскресенье, 17 марта.

Выборы в России

"Я не знаю, чем закончатся выборы, понятно, что это коронация Путина и закончится этой коронацией. Я не знаю, какие там будут другие акции", — отметил Гудков.

По его словам, массовый приход россиян на избирательные участки будет рассматриваться как уголовное преступление.

Он подчеркнул, что сейчас есть две задачи:

изолировать россиян;

изолировать Путина.

Гудков считает, что победить Путина невозможно, ведь у него есть ядерное оружие. Диктатор РФ может ударить по своей же территории, если кто-нибудь захочет вторгнуться на территорию России.

"Кто пойдет на территорию — подвергнется ядерному удару. Никаких сомнений в этом. Мир ничего не скажет, ведь это будет удар по своей территории", — отметил политик.

По его словам, в таком случае никто из других стран не использует ядерное оружие против РФ, ведь она ударила сама по себе.

"Ему еще нужно мобилизацию проводить, и они прекрасно там понимают, что это серьезный будет удар по режиму, по настроению в обществе. Они этого тоже не очень хотят и опасаются", — подчеркнул Гудков.

Напомним, что после выборов президента в России может стартовать новая мобилизация. Российские захватчики попытаются мобилизовать для войны против Украины еще около 300 тысяч.

Также в российском Санкт-Петербурге неизвестная бросила взрывчатую смесь в информационный щит на избирательном участке. На месте вспыхнул небольшой огонь, однако это никак не отразилось на проведении так называемых "выборов" в городе.