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Гришина пояснила, що таке мобінг і чому українцям важливо знати про це

Гришина пояснила, що таке мобінг і чому українцям важливо знати про це

01 травня 2024 р. 16:02

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11:23 У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Text

07:22 Захід вірить, що Путін зупиниться — експерт Хара пояснив, чи можливе таке закінчення війни

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06:12 У Росії наростає криза, що призведе до повалення режиму Путіна — експерт Хара

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

04:59 У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

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04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

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Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат Юлія Гришина, розповіла, що більшість українців не знає, що в нашій державі передбачається кримінальна відповідальність за мобінг. Цим зумовлена маленька кількість звернень з боку людей, які постраждали від цього.

Про це Гришина розповіла в ефірі Новини.LIVE у середу, 1 травня.   

Українці не знають, що таке мобінг

"І досі є багато українців, які не знають, що таке мобінг. Це економічне або психологічне приниження, насильство, яке відбувається на роботі. Ще менше людей знають, що такі дії заборонені і за них передбачена відповідальність", — пояснила Гришина. 

Нардепка розповіла, що в 2022 році Верховна Рада прийняла закон про мобінг, який передбачає відповідальність за нього. Проте свої корективи внесло повномасштабне вторгнення РФ.

"З початком вторгнення у нас з'явилися нові закони щодо регулювання трудових відносин, оскільки з'явилися окуповані території або ті, на яких ведуться бойові дії. Закон заборонив усі позапланові перевірки трудових відносин. У тому числі перевірки на мобінг", — пояснила нардепка ситуацію.

Гришина також пояснила, що маленька кількість звернень працівників щодо мобінгу зумовлене тим, що абсолютна більшість українців не знає цього терміну і не в курсі, що може захищатися від цього явища у правовому полі.

"Тільки 553 звернення надійшло до державної служби з питань праці. Мало українців знають, що таке мобінг, що він є забороненим. Ще менше знає, що може діяти в законному руслі, щоб протидіяти цьому. Тобто 553 звернення за один рік — це ті, хто ознайомлений з цією процедурою і вони звернулися. Насправді таких випадків величезна кількість", — пояснила експертка. 

Демократичні країни борються з цим явищем

Також Гришина нагадала, що в усіх країнах Євросоюзу за мобінг передбачається кримінальна відповідальність.

"Це дуже небезпечне явище. Ми по всьому світі спостерігаємо самогубства та складні ситуації на роботі, які негативно впливають на діяльність підприємства. Потім це впливає на економічна показники країни. Тому з мобінгом борються усі демократичні державах світу", — наголосила вона.

Нагадаємо, в Одесі в школі №35 ученицю отруїли однолітки, вони жартома дали їй коктейль, який приготували з коли та антисептика.

Також ми писали, що в Одесі звільнили вчителя, який силою тягнув учня до кабінету директора. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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16:05 Пушич прокоментував хет-трик Марлона Гомеса у ворота Чорноморця

16:01 Бої за Красногорівку — наступ росіян "танками-черепахами" зазнав фіаско

15:45 Місто оживає — у Миколаєві запустили роботу фонтанів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:24 McDonaldʼs тісніше співпрацюватиме з АЗС — деталі

15:20 Замок "Гаррі Поттера" після пожежі — з'явилися перші кадри зсередини

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06:12 У Росії наростає криза, що призведе до повалення режиму Путіна — експерт Хара

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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