Гришина объяснила, что такое мобинг и почему украинцам важно знать об этом

Глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Юлия Гришина, рассказала, что большинство украинцев не знают, что в нашем государстве предусматривается уголовная ответственность за мобинг. Этим обусловлено небольшое количество обращений со стороны пострадавших от этого людей.

Об этом Гришина рассказала в эфире Новини.LIVE в среду, 1 мая.

Украинцы не знают, что такое мобинг

"До сих пор много украинцев, которые не знают, что такое мобинг. Это экономическое или психологическое унижение, насилие, которое происходит на работе. Еще меньше людей знают, что такие действия запрещены и за них предусмотрена ответственность", — пояснила Гришина.

Нардепка рассказала, что в 2022 году Верховная Рада приняла закон о мобинге, предусматривающий ответственность за него. Однако свои коррективы внесло полномасштабное вторжение РФ.

"С началом вторжения у нас появились новые законы по регулированию трудовых отношений, поскольку появились оккупированные территории или те, на которых ведутся боевые действия. Закон запретил все внеплановые проверки трудовых отношений. В том числе проверки на мобинг", — пояснила нардепка. ситуацию.

Гришина также объяснила, что маленькое количество обращений работников по поводу мобинга обусловлено тем, что абсолютное большинство украинцев не знает этого термина и не в курсе, что может защищаться от этого явления в правовом поле.

"Только 553 обращения поступило в государственную службу по вопросам труда. Мало украинцев знают, что такое мобинг, что он запрещен. Еще меньше знает, что может действовать в законном русле, чтобы противодействовать этому. То есть 553 обращения за один год — это те, кто ознакомлен с этой процедурой, и они обратились. На самом деле, таких случаев огромное количество", — пояснила экспертка.

Демократические страны борются с этим явлением

Также Гришина напомнила, что во всех странах Евросоюза за мобинг предусматривается уголовная ответственность.

"Это очень опасное явление. Мы по всему миру наблюдаем самоубийства и сложные ситуации на работе, которые негативно влияют на деятельность предприятия. Затем это влияет на экономические показатели страны. Поэтому с мобингом борются все демократические государства мира", — подчеркнула она.

Напомним, в Одессе в школе №35 ученицу отравили сверстники, они в шутку дали ей коктейль, который приготовили из коли и антисептика.

Также мы писали, что в Одессе уволили учителя, который силой тянул ученика в кабинет директора. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.