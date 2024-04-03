Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління та заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Республіки Білорусь, Павло Латушко. Тема ефіру — підготовка Білорусі до війни та можливість оголошення нової хвилі мобілізації у Росії.

Переглянути ефір можна о 21:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Павлом Кожушком

Теми для дискусії з ведучою каналу Діною Бернацькою:

заяви Олександра Лукашенка про підготовку до війни;

загроза атаки на Сувальський коридор;

ядерна зброя в Білорусі;

яку відповідальність може понести самопроголошений президент РБ;

можливість чергової хвилі мобілізації в Росії.

Нагадаємо, декілька днів раніше стало відомо, що Олександр Лукашенко може планувати вторгнення в прикордонну територію НАТО, на Сувальський коридор Литви й Польщі.

Перед цим білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського зробив звернення до білорусів, оголосивши загальну мобілізацію громадян країни.