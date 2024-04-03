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Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

03 квітня 2024 р. 21:00

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21:00Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

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19:00Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

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09:08Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

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21:00 Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

Text

19:00 Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

Text

14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

Text

12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

Text

11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

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10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

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09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

Черговий гість студії Вечір.LIVE — білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління та заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Республіки Білорусь, Павло Латушко. Тема ефіру — підготовка Білорусі до війни та можливість оголошення нової хвилі мобілізації у Росії.

Переглянути ефір можна о 21:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Павлом Кожушком

Теми для дискусії з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • заяви Олександра Лукашенка про підготовку до війни;
  • загроза атаки на Сувальський коридор;
  • ядерна зброя в Білорусі;
  • яку відповідальність може понести самопроголошений президент РБ;
  • можливість чергової хвилі мобілізації в Росії.

 Нагадаємо, декілька днів раніше стало відомо, що Олександр Лукашенко може планувати вторгнення в прикордонну територію НАТО, на Сувальський коридор Литви й Польщі.

Перед цим білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського зробив звернення до білорусів, оголосивши загальну мобілізацію громадян країни.

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Всі Новини Статті Відео
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21:00 Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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20:00 Зарплата очільника Мінцифри — скільки заробив Федоров у 2023 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Що мають зробити обмежено придатні громадяни перед повторною ВЛК — адвокатка

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21:00 Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

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19:00 Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

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14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

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14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

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12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

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10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

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09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт