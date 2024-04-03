Готовність Білорусі до війни та чи оголосить Путін нову мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — білоруський опозиціонер, керівник Народного антикризового управління та заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Республіки Білорусь, Павло Латушко. Тема ефіру — підготовка Білорусі до війни та можливість оголошення нової хвилі мобілізації у Росії.
Переглянути ефір можна о 21:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Павлом Кожушком
Теми для дискусії з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- заяви Олександра Лукашенка про підготовку до війни;
- загроза атаки на Сувальський коридор;
- ядерна зброя в Білорусі;
- яку відповідальність може понести самопроголошений президент РБ;
- можливість чергової хвилі мобілізації в Росії.
Нагадаємо, декілька днів раніше стало відомо, що Олександр Лукашенко може планувати вторгнення в прикордонну територію НАТО, на Сувальський коридор Литви й Польщі.
Перед цим білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського зробив звернення до білорусів, оголосивши загальну мобілізацію громадян країни.