Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления и заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Республики Беларусь, Павел Латушко. Тема эфира — подготовка Беларуси к войне и возможность объявления новой волны мобилизации в России.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Павлом Кожушко

Темы для дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:

заявления Александра Лукашенко о подготовке к войне;

угроза атаки на Сувальский коридор;

ядерное оружие в Белоруссии;

какую ответственность может понести самопровозглашенный президент РБ;

возможность очередной волны мобилизации в России

Напомним, несколько дней раньше стало известно, что Александр Лукашенко может планировать вторжение в приграничную территорию НАТО, на Сувальский коридор Литвы и Польши.

Перед этим белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского сделал обращение к белорусам, объявив всеобщую мобилизацию граждан страны.