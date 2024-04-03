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Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

3 апреля 2024 г. 21:00

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21:00Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

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20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

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19:00Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

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14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

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14:14 Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

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13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

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12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

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11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

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10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

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09:08Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

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21:00 Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

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20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Text

19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

Text

14:14 Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

Text

12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

Text

11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

Text

10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

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09:08 Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

Очередной гость студии Вечір.LIVE — белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления и заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Республики Беларусь, Павел Латушко. Тема эфира — подготовка Беларуси к войне и возможность объявления новой волны мобилизации в России.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Павлом Кожушко

Темы для дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:

  • заявления Александра Лукашенко о подготовке к войне;
  • угроза атаки на Сувальский коридор;
  • ядерное оружие в Белоруссии;
  • какую ответственность может понести самопровозглашенный президент РБ;
  • возможность очередной волны мобилизации в России

Напомним, несколько дней раньше стало известно, что Александр Лукашенко может планировать вторжение в приграничную территорию НАТО, на Сувальский коридор Литвы и Польши.

Перед этим белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского сделал обращение к белорусам, объявив всеобщую мобилизацию граждан страны.

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21:00 Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

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20:06 Юсов объяснил, зачем россиянам распространять ИПСО о наступлении на Харьков

Эксклюзив

20:01 Мобилизация 18-летних, и как будут наказывать уклонистов — интервью Разумкова

20:00 Зарплата руководителя Минцифры — сколько заработал Федоров в 2023 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:00 Что должны сделать ограниченно пригодные граждане перед повторной ВВК — адвокат

19:58 Зеленский провел разговор с новым премьером Португалии — о чем говорили

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19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

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14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

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12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

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11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

Text

10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

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09:08 Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт