Готовность Беларуси к войне и объявит ли Путин новую мобилизацию — эфир Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления и заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Республики Беларусь, Павел Латушко. Тема эфира — подготовка Беларуси к войне и возможность объявления новой волны мобилизации в России.
Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Павлом Кожушко
Темы для дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:
- заявления Александра Лукашенко о подготовке к войне;
- угроза атаки на Сувальский коридор;
- ядерное оружие в Белоруссии;
- какую ответственность может понести самопровозглашенный президент РБ;
- возможность очередной волны мобилизации в России
Напомним, несколько дней раньше стало известно, что Александр Лукашенко может планировать вторжение в приграничную территорию НАТО, на Сувальский коридор Литвы и Польши.
Перед этим белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского сделал обращение к белорусам, объявив всеобщую мобилизацию граждан страны.