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Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

26 лютого 2024 р. 11:44

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13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Text

12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Text

11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

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Text

10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

Text

08:00 Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

25 лютого 2024
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18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

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17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

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16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО

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Нещодавно стало відомо про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Журналіст Дмитро Гордон, коментуючи це, вважає політика героєм, адже, маючи безпекові гарантії в Німеччині, він повернувся до РФ. 

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що Гордон думає про Навального

Гордон нагадав, що, коли російські спецслужби отруїли Навального "Новачком", у Німеччині йому пропонували політичний прихисток, від якого опозиціонер відмовився. 

Журналіст наголосив, що, знаючи про те, що у Росії політика рано чи пізно спіткає смерть, він все одно повернувся додому та намагався продовжувати свою боротьбу. У цьому контексті Гордон вважає його героєм. 

"Я б на його місці не поїхав би більше до Росії. А він взяв та поїхав до в'язниці, де його мучили ці роки, знущалися з нього. Він поїхав на смерть. Тому, звичайно, він для мене герой", — сказав Гордон. 

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. У Росії було одразу декілька причин його смерті. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті ще невідома. 

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим.

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13:21 В одному з районів Києва пройдуть військові навчання — що відомо

13:16 Ванат розповів про обмін жартами з Гармашем після матчу Металіста 1925 з Динамо

13:15 В Одесі відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

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11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

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11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:21 Зеленський прокоментував протести польських фермерів на кордоні

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08:00 Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" та День спротиву окупації Криму — ефір Новини.LIVE

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18:00 Ексрадник Кличка розповів, чому внутрішньо переміщені особи їдуть з Києва

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17:18 Жорсткі питання Зеленському від журналістів — ефір Новини.LIVE

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16:50 Єрмак прокоментував безпекові угоди з країнами ЄС і НАТО