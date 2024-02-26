Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Нещодавно стало відомо про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Журналіст Дмитро Гордон, коментуючи це, вважає політика героєм, адже, маючи безпекові гарантії в Німеччині, він повернувся до РФ.

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що Гордон думає про Навального

Гордон нагадав, що, коли російські спецслужби отруїли Навального "Новачком", у Німеччині йому пропонували політичний прихисток, від якого опозиціонер відмовився.

Журналіст наголосив, що, знаючи про те, що у Росії політика рано чи пізно спіткає смерть, він все одно повернувся додому та намагався продовжувати свою боротьбу. У цьому контексті Гордон вважає його героєм.

"Я б на його місці не поїхав би більше до Росії. А він взяв та поїхав до в'язниці, де його мучили ці роки, знущалися з нього. Він поїхав на смерть. Тому, звичайно, він для мене герой", — сказав Гордон.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. У Росії було одразу декілька причин його смерті. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті ще невідома.

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим.