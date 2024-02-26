Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

Недавно стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист Дмитрий Гордон, комментируя это, считает политика героем, ведь, имея гарантии безопасности в Германии, он вернулся в РФ.

Об этом телеведущий рассказал в интервью Новини.LIVE.

Что Гордон думает о Навальном

Гордон напомнил, что когда российские спецслужбы отравили Навального "Новичком", в Германии ему предлагали политическое убежище, от которого оппозиционер отказался.

Журналист подчеркнул, что зная о том, что в России политика рано или поздно постигнет смерть, он все равно вернулся домой и пытался продолжать свою борьбу. В этом контексте Гордон считает его героем.

"Я бы на его месте не поехал бы больше в Россию. А он взял и поехал в тюрьму, где его мучили эти годы, издевались над ним. Он уехал на смерть. Поэтому, конечно, он для меня герой", — сказал Гордон.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался Алексей Навальный . В России было несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим.