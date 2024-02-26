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Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

26 февраля 2024 г. 11:44

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11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

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16:30Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

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12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

Text

11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

Text

11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

Text

10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

Text

08:00 Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

25 февраля 2024
Text

18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

Text

17:18 Жесткие вопросы Зеленскому от журналистов —эфир Новини.LIVE

Text

16:50 Ермак прокомментировал соглашения о безопасности со странами ЕС и НАТО

Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

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16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

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Недавно стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист Дмитрий Гордон, комментируя это, считает политика героем, ведь, имея гарантии безопасности в Германии, он вернулся в РФ.

Об этом телеведущий рассказал в интервью Новини.LIVE.

Что Гордон думает о Навальном

Гордон напомнил, что когда российские спецслужбы отравили Навального "Новичком", в Германии ему предлагали политическое убежище, от которого оппозиционер отказался.

Журналист подчеркнул, что зная о том, что в России политика рано или поздно постигнет смерть, он все равно вернулся домой и пытался продолжать свою борьбу. В этом контексте Гордон считает его героем.

"Я бы на его месте не поехал бы больше в Россию. А он взял и поехал в тюрьму, где его мучили эти годы, издевались над ним. Он уехал на смерть. Поэтому, конечно, он для меня герой", — сказал Гордон.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался Алексей Навальный . В России было несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:07 BAZAR: ключ к успешной адаптации иммигрантов в США

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11:56 В Киеве прозвучала ложная сирена — в КГГА объяснили причину

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11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

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10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

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08:00 Зеленский на форуме "Украина. Год 2024" и День сопротивления оккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

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18:00 Экс-советник Кличка рассказал, почему внутренне перемещенные лица уезжают из Киева

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