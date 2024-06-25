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Гончаренко розповів, що трапиться, якщо Тищенка відправлять в СІЗО

Гончаренко розповів, що трапиться, якщо Тищенка відправлять в СІЗО

25 червня 2024 р. 21:04

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Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що навіть якщо Миколу Тищенка відправлять до СІЗО він все одно залишиться депутатом Верховної Ради. Він додав, що й раніше в Україні були подібні випадки.

Про це він розповів в етері  Вечір.LIVE.

Суд над Тищенком

"Якщо суд відправить його в СІЗО, то буде представляти інтереси українського народу в СІЗО. Принаймні, відвідувати засідання Верховної Ради й взагалі бути на свободі він не зможе, якщо суд винесе відповідне рішення", — заявив Гончаренко.

Він також відзначив, що подібні випадки відбувалися й раніше. Народні депутати ставали об'єктами кримінального слідства через хабарництво та інші правопорушення, згодом вони вносили заставу і поверталися до виконання своїх обов'язків у сесійній залі.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах. 

25 червня Тищенко прибув до Печерського суду. Наразі йому обирають запобіжний захід.

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20:46 ЗМІ повідомили, коли Рютте офіційно призначать генсеком НАТО

20:42 Російські військові скаржаться на недієздатність своєї армії, — перехоплення ГУР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:01 Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

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00:58 Глава Центру стратегічних досліджень пояснив, чому Угорщина блокує допомогу Україні

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23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

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22:51 Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

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