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Гончаренко рассказал, что случится, если Тищенка отправят в СИЗО

Гончаренко рассказал, что случится, если Тищенка отправят в СИЗО

25 июня 2024 г. 21:04

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Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что даже если Николая Тищенко отправят в СИЗО, он все равно останется депутатом Верховной Рады. Он добавил, что и раньше в Украине были подобные случаи.

Об этом он рассказал в эфире  Вечір.LIVE.

Суд над Тищенком

"Если суд отправит его в СИЗО, то будет представлять интересы украинского народа в СИЗО. По крайней мере, посещать заседание Верховной Рады и вообще быть на свободе он не сможет, если суд вынесет соответствующее решение", — заявил Гончаренко.

Он также отметил, что подобные случаи происходили и раньше. Народные депутаты становились объектами уголовного следствия из-за взяточничества и других правонарушений, впоследствии они вносили залог и возвращались к исполнению своих обязанностей в сессионном зале.

Напомним, Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Во время обысков у народного депутата следователи ДБР нашли кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

25 июня Тищенко прибыл в Печерский суд. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

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