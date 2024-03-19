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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

19 березня 2024 р. 08:00

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08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Text

00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

18 березня 2024
Text

23:52 Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду

Text

22:50 Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах

Text

21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

Text

20:57 Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп розповів, яка зараз ситуація з голосуванням за законопроєкт про мобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський звернувся до українців. Він наголосив на важливості технологій і технологічності у сучасній війні.

Подивитися ефір можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

"Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням", — зазначив Сирський.

Він наголосив, що окремий акцент варто робити на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали:

  • Юрій Зарко, голова Білопільської громади;
  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Кирило Сазонов, військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог;
  • Микола Томенко, політичний та громадський діяч;
  • Георгій Мазурашу, народний депутат України, "Слуга Народу";
  • Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради з питань бюджету;
  • Богдан Божук, експерт з психічного здоровʼя, керівник Української асоціації лікарів-психологів, директор Інституту медицини Університету КРОК,
  • Олександр Левченко, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол;
  • Олександр Мережко, народний депутат, "Слуга Народу".

Раніше ми розповідали, Сирський зазначив, що запорука нашої переваги над ворогом — технології. Чільне місце тут займають безпілотні системи.

Також ми писали про те, що Сирський заявив, що на фронті почалися ротації військових. 

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07:52 В ISW пояснили, навіщо РФ звинувачує Україну в атаці безпілотником у Придністров'ї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:52 Деякі українці будуть змушені повернути субсидію — кого торкнеться

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08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Text

00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

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Text

23:52 Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду

Text

22:50 Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах

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21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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