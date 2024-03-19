Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський звернувся до українців. Він наголосив на важливості технологій і технологічності у сучасній війні.
Подивитися ефір можна о 08:00 за посиланням.
Про що ефір
"Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням", — зазначив Сирський.
Він наголосив, що окремий акцент варто робити на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо.
Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали:
- Юрій Зарко, голова Білопільської громади;
- Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
- Кирило Сазонов, військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог;
- Микола Томенко, політичний та громадський діяч;
- Георгій Мазурашу, народний депутат України, "Слуга Народу";
- Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради з питань бюджету;
- Богдан Божук, експерт з психічного здоровʼя, керівник Української асоціації лікарів-психологів, директор Інституту медицини Університету КРОК,
- Олександр Левченко, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол;
- Олександр Мережко, народний депутат, "Слуга Народу".
Раніше ми розповідали, Сирський зазначив, що запорука нашої переваги над ворогом — технології. Чільне місце тут займають безпілотні системи.
Також ми писали про те, що Сирський заявив, що на фронті почалися ротації військових.