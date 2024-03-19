Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський звернувся до українців. Він наголосив на важливості технологій і технологічності у сучасній війні.

Подивитися ефір можна о 08:00 за посиланням.

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"Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням", — зазначив Сирський.

Він наголосив, що окремий акцент варто робити на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали:

Юрій Зарко, голова Білопільської громади;

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Кирило Сазонов, військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог;

Микола Томенко, політичний та громадський діяч;

Георгій Мазурашу, народний депутат України, "Слуга Народу";

Павло Бакунець, член комітету Верховної Ради з питань бюджету;

Богдан Божук, експерт з психічного здоровʼя, керівник Української асоціації лікарів-психологів, директор Інституту медицини Університету КРОК,

Олександр Левченко, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол;

Олександр Мережко, народний депутат, "Слуга Народу".

Раніше ми розповідали, Сирський зазначив, що запорука нашої переваги над ворогом — технології. Чільне місце тут займають безпілотні системи.

Також ми писали про те, що Сирський заявив, що на фронті почалися ротації військових.