Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский обратился к украинцам. Он отметил важность технологий и технологичности в современной войне.

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"Вооруженные Силы Украины, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением", — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что отдельный акцент следует делать на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали:

Юрий Зарко, председатель Белопольского общества;

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Кирилл Сазонов, военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог;

Николай Томенко, политический и общественный деятель;

Георгий Мазурашу, народный депутат Украины, "Слуга Народа";

Павел Бакунец, член комитета Верховной Рады по бюджету;

Богдан Божук, эксперт по психическому здоровью, руководитель Украинской ассоциации врачей-психологов, директор Института медицины Университета КРОК,

Александр Левченко, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Александр Мережко, народный депутат, "Слуга Народа".

Ранее мы рассказывали, что Сырский отметил, что залог нашего преимущества над врагом — технологии. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы.

Также мы писали о том, что Сырский заявил, что на фронте начались ротации военных.