Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE arrow
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

19 марта 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:57 Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

Text

18:55 Как россияне верят в нарисованные цифры на выборах — Зеленин в эфире Новини.LIVE

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56 Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:57 Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

Text

18:55 Как россияне верят в нарисованные цифры на выборах — Зеленин в эфире Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский обратился к украинцам. Он отметил важность технологий и технологичности в современной войне.

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

"Вооруженные Силы Украины, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением", — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что отдельный акцент следует делать на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали:

  • Юрий Зарко, председатель Белопольского общества;
  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Кирилл Сазонов, военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог;
  • Николай Томенко, политический и общественный деятель;
  • Георгий Мазурашу, народный депутат Украины, "Слуга Народа";
  • Павел Бакунец, член комитета Верховной Рады по бюджету;
  • Богдан Божук, эксперт по психическому здоровью, руководитель Украинской ассоциации врачей-психологов, директор Института медицины Университета КРОК,
  • Александр Левченко, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол;
  • Александр Мережко, народный депутат, "Слуга Народа".

Ранее мы рассказывали, что Сырский отметил, что залог нашего преимущества над врагом — технологии. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы.

Также мы писали о том, что Сырский заявил, что на фронте начались ротации военных.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

08:02 Подлежит ли мобилизации в ВСУ отец в декрете — ответ юриста

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

08:00 Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко

07:57 В России в Амурской области произошел обвал на шахте — 13 горняков оказались под завалами

07:52 В ISW объяснили, зачем РФ обвиняет Украину в атаке беспилотником в Приднестровье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:52 Некоторые украинцы будут вынуждены вернуть субсидию — кого коснется

07:48 Как водители медэваков изучают маршрут эвакуации — рассказ военного

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в марте

06:54 Когда военного ВСУ могут лишить премии — правила и условия

06:40 Цены на золото в Украине — сколько стоят драгоценные металлы в марте

08:02 Подлежит ли мобилизации в ВСУ отец в декрете — ответ юриста

08:00 Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко

07:57 В России в Амурской области произошел обвал на шахте — 13 горняков оказались под завалами

07:52 В ISW объяснили, зачем РФ обвиняет Украину в атаке беспилотником в Приднестровье

07:52 Некоторые украинцы будут вынуждены вернуть субсидию — кого коснется

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:48 Как водители медэваков изучают маршрут эвакуации — рассказ военного

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в марте

06:54 Когда военного ВСУ могут лишить премии — правила и условия

06:40 Цены на золото в Украине — сколько стоят драгоценные металлы в марте

Эксклюзив

06:36 В оккупированном Бердянске процветает наркоторговля, — городские власти

08:00 Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко

18 марта 2024
Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

Эксклюзив

19:03 В Нью-Йорке украинские активисты устроили масштабную акцию против русской культуры

05:55 SuperAV — бронеавтомобиль, который могут получить ВСУ

17 марта 2024
Эксклюзив

08:08 "Старый цирк" из Харькова и "Львенок" из Львова вместе на французской сцене с особой миссией

16 марта 2024
Эксклюзив

07:26 Закулисье премии Оскар и документалки о Зеленском — большое интервью режиссера Роднянского

Эксклюзив

06:33 Пережил клиническую смерть и ампутацию — история военного, восстанавливающегося во Львове

15 марта 2024

07:00 Законопроект о мобилизации — какие новые угрозы для уклонистов

Эксклюзив

06:15 Как перевести деньги за границу — пять способов

05:52 Дроны на НПЗ — что будет с нефтегазовой сферой России

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56 Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:57 Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

Text

18:55 Как россияне верят в нарисованные цифры на выборах — Зеленин в эфире Новини.LIVE