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Головні причини відсутності президентських виборів в Україні — ефір Новини.LIVE

Головні причини відсутності президентських виборів в Україні — ефір Новини.LIVE

29 березня 2024 р. 17:21

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17:21 Головні причини відсутності президентських виборів в Україні — ефір Новини.LIVE

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13:46 Генерал-лейтенант розповів, куди саме цілила РФ під час атаки на енергосистему

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13:03 Залякування чи спроба зробити блекаут — генерал пояснив, чому РФ відновила обстріли

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12:04 Політик засудив діяльність влади і назвав депутатів елітними кріпаками

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11:33 Безугла діє під прикриттям Офісу президента, — нардеп

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11:10 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп спрогнозував, коли ухвалять документ і назвав його ризики

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08:00 Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

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13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

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17:21 Головні причини відсутності президентських виборів в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

13:54 Експерти відповіли, чи є ознаки підготовки нового наступу росіян

Text

13:46 Генерал-лейтенант розповів, куди саме цілила РФ під час атаки на енергосистему

Text

13:03 Залякування чи спроба зробити блекаут — генерал пояснив, чому РФ відновила обстріли

Text

12:04 Політик засудив діяльність влади і назвав депутатів елітними кріпаками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:33 Безугла діє під прикриттям Офісу президента, — нардеп

Text

11:10 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп спрогнозував, коли ухвалять документ і назвав його ризики

Text

08:00 Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

28 березня 2024
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18:44 Коли закінчиться війна та до чого готуватись Харкову — ефір Новини.LIVE

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13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — заступник голови ЦВК України Сергій Дубовик. Тема ефіру — головні причини відсутності президентських виборів в Україні.

Переглянути ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Сергієм Дубовиком

Дискусійні питання з ведучою каналу, Антоніною Карташевою:

  • скасування президентських виборів в Україні 31 березня;
  • легітимність Володимира Зеленського без виборів;
  • проведення виборів в умовах війни;
  • як підготуватися до наступних президентських виборів. 

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що під час війни Володимир Зеленський залишиться чинним президентом України.

Збереження свого поста чинним главою держави також підтвердив і нардеп Федір Веніславський. 

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Новина з фото

17:02 У Львівській мерії скорочують працівників

16:59 Львівські митники вилучили на кордоні з Польщею розібрану етнохатину з елітної деревини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:55 Кількість постраждалих в Одесі внаслідок сьогоднішнього ракетного удару збільшилась

16:51 Російські літаки скинули дві авіабомби на свої території — деталі

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