Головні причини відсутності президентських виборів в Україні — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — заступник голови ЦВК України Сергій Дубовик. Тема ефіру — головні причини відсутності президентських виборів в Україні.

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Ефір Вечір.LIVE з Сергієм Дубовиком

Дискусійні питання з ведучою каналу, Антоніною Карташевою:

скасування президентських виборів в Україні 31 березня;

легітимність Володимира Зеленського без виборів;

проведення виборів в умовах війни;

як підготуватися до наступних президентських виборів.

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що під час війни Володимир Зеленський залишиться чинним президентом України.

Збереження свого поста чинним главою держави також підтвердив і нардеп Федір Веніславський.