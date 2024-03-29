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Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

29 марта 2024 г. 17:21

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17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

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13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

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13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

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13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

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12:04 Политик осудил деятельность власти и назвал депутатов елитными крепостными

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11:33 Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

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11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

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08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

28 марта 2024
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18:44Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

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17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Text

13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

Text

13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

Text

12:04 Политик осудил деятельность власти и назвал депутатов елитными крепостными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:33 Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

Text

11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

Text

08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

28 марта 2024
Text

18:44 Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик. Тема эфира — главные причины отсутствия президентских выборов в Украине.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Сергеем Дубовиком

Дискуссионные вопросы с ведущей канала Антониной Карташевой:

  • отмена президентских выборов в Украине 31 марта;
  • легитимность Владимира Зеленского без выборов;
  • проведение выборов в условиях войны;
  • как подготовиться к следующим президентским выборам.

Ранее нардеп от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что во время войны Владимир Зеленский останется действующим Президентом Украины.

Сохранение своего поста действующим главой государства также подтвердил и нардеп Федор Вениславский.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:33 Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

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11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

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08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE