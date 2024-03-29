Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик. Тема эфира — главные причины отсутствия президентских выборов в Украине.
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Эфир Вечір.LIVE с Сергеем Дубовиком
Дискуссионные вопросы с ведущей канала Антониной Карташевой:
- отмена президентских выборов в Украине 31 марта;
- легитимность Владимира Зеленского без выборов;
- проведение выборов в условиях войны;
- как подготовиться к следующим президентским выборам.
Ранее нардеп от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что во время войны Владимир Зеленский останется действующим Президентом Украины.
Сохранение своего поста действующим главой государства также подтвердил и нардеп Федор Вениславский.