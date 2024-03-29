Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик. Тема эфира — главные причины отсутствия президентских выборов в Украине.

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Эфир Вечір.LIVE с Сергеем Дубовиком

Дискуссионные вопросы с ведущей канала Антониной Карташевой:

отмена президентских выборов в Украине 31 марта;

легитимность Владимира Зеленского без выборов;

проведение выборов в условиях войны;

как подготовиться к следующим президентским выборам.

Ранее нардеп от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что во время войны Владимир Зеленский останется действующим Президентом Украины.

Сохранение своего поста действующим главой государства также подтвердил и нардеп Федор Вениславский.