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Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

17 травня 2024 р. 12:46

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12:46Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

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10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

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08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024
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23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

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17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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17:45Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

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16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

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14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

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13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

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13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

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Ексклюзив

12:46 Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

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10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

Text

08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024
Text

23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

Text

16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

Text

14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

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13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

У Нью-Йорку триває журналістська конференція для обговорення викликів під час війни. Тим часом у США готуються до президентських дебатів Трампа та Байдена, а Росія готує наративи про зменшення допомоги Україні. 

Про це та інше розповіла в ефірі Вечір.LIVE спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

Головні новини зі США

В ефірі Вечір.LIVE у прямому включення з Нью-Йорку Уляна Бойчук розповіла про наступне:

  • У Нью-Йорку триває конференція для журналістів Північної Америки для обговорення викликів під час війни.
  • На адвокацію допомоги Україні у США прибули 6 українських депутатів. Зокрема, Олександра Устінова, Єгор Чернєв, Анастасія Радіна, Давид Арахамія.
  • Депутати обговорять "резервування" місця України в НАТО.
  • У США готуються до дебатів Байдена та Трампа.
  • Росія готує передвиборчі наративи про зменшення допомоги Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що заборони бити по території Росії є недоречними, адже йдеться не про наступ, а про захист.

Також зазначимо, що у Конгресі США ухвалили акт, який зобов'язує Байдена передати допомогу Ізраїлю.

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12:50 Рекордно близько — біля кордонів Одещини зафіксовано авіацію НАТО

12:46 Прикордонники пояснили в кого будуть перевіряти військово-облікові документи

12:45 В Укренерго попередили українців у всіх областях про відключення світла увечері

12:33 Уряд призначив Гаврилюка першим заступником міністра оборони Умєрова

12:32 Які документи в ТЦК мають подати аспіранти згідно з новим законом — пояснення юриста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:31 Економічний спад у Китаї — чому потужна промисловість країни не допоможе подолати кризу

12:28 Окупанти розширили зону бойових дій на Харківщині до 70 км, — Сирський

12:23 Нацбанк прогнозує підвищення цін — що подорожчає

12:21 На Харківщині затримали зрадника, який "зливав" росіянам позиції ППО

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12:31 Економічний спад у Китаї — чому потужна промисловість країни не допоможе подолати кризу

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12:46 Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

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10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

Text

08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024
Text

23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

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16:52 Зранку 30% киян були без світла — гендиректор YASNO спрогнозував, що буде ввечері

Text

14:29 Директор Yasno порівняв ціни на екстрений та комерційний імпорт електроенергії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація