Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

У Нью-Йорку триває журналістська конференція для обговорення викликів під час війни. Тим часом у США готуються до президентських дебатів Трампа та Байдена, а Росія готує наративи про зменшення допомоги Україні.

Про це та інше розповіла в ефірі Вечір.LIVE спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

Головні новини зі США

В ефірі Вечір.LIVE у прямому включення з Нью-Йорку Уляна Бойчук розповіла про наступне:

У Нью-Йорку триває конференція для журналістів Північної Америки для обговорення викликів під час війни.

На адвокацію допомоги Україні у США прибули 6 українських депутатів. Зокрема, Олександра Устінова, Єгор Чернєв, Анастасія Радіна, Давид Арахамія.

Депутати обговорять "резервування" місця України в НАТО.

У США готуються до дебатів Байдена та Трампа.

Росія готує передвиборчі наративи про зменшення допомоги Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що заборони бити по території Росії є недоречними, адже йдеться не про наступ, а про захист.

Також зазначимо, що у Конгресі США ухвалили акт, який зобов'язує Байдена передати допомогу Ізраїлю.