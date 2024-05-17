Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Главные новости недели из Соединенных Штатов arrow
Главные новости недели из Соединенных Штатов

Главные новости недели из Соединенных Штатов

17 мая 2024 г. 12:46

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
Эксклюзив

12:46Главные новости недели из Соединенных Штатов

Text

10:52 Тарифы на электроэнергию — Корольчук ответил, на сколько нужно повысить цену

Text

08:00 Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

16 мая 2024
Text

23:41 Карандеев назвал причину, почему артисты не возвращаются из-за границы с гастролей

Text

17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

17:45Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

Text

16:52 Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

Text

14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

Text
Эксклюзив

12:46 Главные новости недели из Соединенных Штатов

Text

10:52 Тарифы на электроэнергию — Корольчук ответил, на сколько нужно повысить цену

Text

08:00 Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

16 мая 2024
Text

23:41 Карандеев назвал причину, почему артисты не возвращаются из-за границы с гастролей

Text

17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

Text

16:52 Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

Text

14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

В Нью-Йорке проходит журналистская конференция для обсуждения вызовов во время войны. Между тем, в США готовятся к президентским дебатам Трампа и Байдена, а Россия готовит нарративы об уменьшении помощи Украине.

Об этом и другом рассказала в эфире Вечір.LIVE специальная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Главные новости из США

В эфире Вечір.LIVE в прямом включении из Нью-Йорка Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

  • В Нью-Йорке проходит конференция для журналистов Северной Америки для обсуждения вызовов во время войны.
  • На адвокацию помощи Украине в США прибыли 6 украинских депутатов. В частности, Александра Устинова, Егор Чернев, Анастасия Радина, Давид Арахамия.
  • Депутаты обсудят "резервирование" места Украины в НАТО.
  • В США готовятся к дебатам Байдена и Трампа.
  • Россия готовит предвыборные нарративы об уменьшении помощи Украине.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что запреты бить по территории России неуместны, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.

Также отметим, что в Конгрессе США был принят акт, обязывающий Байдена передать помощь Израилю.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

13:40 СБУ и ГУР провели успешные спецоперации в Севастополе, Туапсе и Новороссийске — подробности

13:24 Венгрия заблокировала в Совете ЕС принятие резолюции о поддержке мирного плана Зеленского

13:20 Изнасиловал и хотел откупиться подарком — в Одесской области задержали преступника

12:50 Погода с сюрпризом — народный синоптик Диденко рассказала, где ожидать сильных дождей

12:50 Рекордно близко — у границ Одесчины зафиксирована авиация НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Эксклюзив

12:46 Главные новости недели из Соединенных Штатов

12:46 Пограничники объяснили, у кого будут проверять военно-учетные документы

12:45 В Укрэнерго предупредили украинцев во всех областях об отключении света вечером

12:33 Правительство назначило Гаврилюка первым заместителем министра обороны Умерова

12:32 Какие документы в ТЦК должны подать аспиранты по новому закону — объяснение юриста

13:40 СБУ и ГУР провели успешные спецоперации в Севастополе, Туапсе и Новороссийске — подробности

13:24 Венгрия заблокировала в Совете ЕС принятие резолюции о поддержке мирного плана Зеленского

13:20 Изнасиловал и хотел откупиться подарком — в Одесской области задержали преступника

12:50 Погода с сюрпризом — народный синоптик Диденко рассказала, где ожидать сильных дождей

12:50 Рекордно близко — у границ Одесчины зафиксирована авиация НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:46 Пограничники объяснили, у кого будут проверять военно-учетные документы

12:45 В Укрэнерго предупредили украинцев во всех областях об отключении света вечером

12:33 Правительство назначило Гаврилюка первым заместителем министра обороны Умерова

12:32 Какие документы в ТЦК должны подать аспиранты по новому закону — объяснение юриста

12:31 Экономический спад в Китае — почему мощная промышленность страны не поможет преодолеть кризис

12:31 Экономический спад в Китае — почему мощная промышленность страны не поможет преодолеть кризис

Эксклюзив

06:31 "Ряженые" ТЦК — новые схемы мошенничества в Украине

05:57 "Зоопарк-1" — что известно об уникальном разведкомплексе РФ, уничтоженном на Донбассе

16 мая 2024

15:30 История одесской вышиванки — откуда взялась и как пережила СССР

06:30 Катера и корабли — как Запад усиливает Украину на море

15 мая 2024

17:15 Помогают даже звери — как одесские пограничники задерживают уклонистов

16:42 Raiffeisen Bank может попасть под санкции США — в чем причина

05:57 "ВПК-Урал" — какие российские бронемашины ВСУ уничтожают на войне

14 мая 2024

06:40 Сколько стоит чермет в мае — цены 1 кг лома в Украине

05:56 Шойгу сменил Белоусов — как это повлияет на войну в Украине

Text
Эксклюзив

12:46 Главные новости недели из Соединенных Штатов

Text

10:52 Тарифы на электроэнергию — Корольчук ответил, на сколько нужно повысить цену

Text

08:00 Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

16 мая 2024
Text

23:41 Карандеев назвал причину, почему артисты не возвращаются из-за границы с гастролей

Text

17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

17:45 Десятки новых правил и безумные наказания – все, что нужно знать о мобилизационном законе

Text

16:52 Утром 30% киевлян были без света – гендиректор YASNO спрогнозировал, что будет вечером

Text

14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация