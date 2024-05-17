Главные новости недели из Соединенных Штатов

В Нью-Йорке проходит журналистская конференция для обсуждения вызовов во время войны. Между тем, в США готовятся к президентским дебатам Трампа и Байдена, а Россия готовит нарративы об уменьшении помощи Украине.

Об этом и другом рассказала в эфире Вечір.LIVE специальная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

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В эфире Вечір.LIVE в прямом включении из Нью-Йорка Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

В Нью-Йорке проходит конференция для журналистов Северной Америки для обсуждения вызовов во время войны.

На адвокацию помощи Украине в США прибыли 6 украинских депутатов. В частности, Александра Устинова, Егор Чернев, Анастасия Радина, Давид Арахамия.

Депутаты обсудят "резервирование" места Украины в НАТО.

В США готовятся к дебатам Байдена и Трампа.

Россия готовит предвыборные нарративы об уменьшении помощи Украине.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что запреты бить по территории России неуместны, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.

Также отметим, что в Конгрессе США был принят акт, обязывающий Байдена передать помощь Израилю.