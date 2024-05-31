Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

Голова штабного БФ 3-ї окремої штурмової бригади Олег Петренко зазначив, що на передовій спостерігається гостра нестача особового складу. Він підкреслив, що процес мобілізації є тривалим і не слід очікувати від нього миттєвих результатів.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Нестача військових на фронті

Петренко також зазначив, що можливості для навчання новобранців обмежені через відносно невелику пропускну спроможність навчальних центрів, тому не варто очікувати десятикратного зростання чисельності військових.

"Не буде такого, що стануть гребти в 10 разів більше. У наших навчальних центрах пропускна здатність досить обмежена", — заявив голова штабного БФ 3-ї ОШБр.

Крім того, голова фонду наголосив, що "українська земля не там, де дрон, а там де наш піхотинець". Він висловив занепокоєння щодо нестачі піхотинців, оскільки, незважаючи на те, що FPV-дрони ефективно виганяють ворога з позицій, ці території залишаються незайнятими через відсутність достатньої кількості піхоти.

"FPV-дрони вибивають росіян з позицій, і вони залишаються порожніми, але потім немає кому зайти туди, бо не вистачає піхотинців. В результаті ця зона стає сірою", — додав Петренко.

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