Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті arrow
Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

31 травня 2024 р. 21:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

Text

18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:03 Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:00 Звернення Столтенберга — прямий ефір пресконференції генсека НАТО

Text
Новина з відео

12:59День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

Text

10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Text

08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

Text

18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

Text

18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:03 Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:00 Звернення Столтенберга — прямий ефір пресконференції генсека НАТО

Text
Новина з відео

12:59 День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

Text

10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Text

08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

Голова штабного БФ 3-ї окремої штурмової бригади Олег Петренко зазначив, що на передовій спостерігається гостра нестача особового складу. Він підкреслив, що процес мобілізації є тривалим і не слід очікувати від нього миттєвих результатів.

Про це він повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Нестача військових на фронті

Петренко також зазначив, що можливості для навчання новобранців обмежені через відносно невелику пропускну спроможність навчальних центрів, тому не варто очікувати десятикратного зростання чисельності військових.

"Не буде такого, що стануть гребти в 10 разів більше. У наших навчальних центрах пропускна здатність досить обмежена", — заявив голова штабного БФ 3-ї ОШБр.

Крім того, голова фонду наголосив, що "українська земля не там, де дрон, а там де наш піхотинець". Він висловив занепокоєння щодо нестачі піхотинців, оскільки, незважаючи на те, що FPV-дрони ефективно виганяють ворога з позицій, ці території залишаються незайнятими через відсутність достатньої кількості піхоти.

"FPV-дрони вибивають росіян з позицій, і вони залишаються порожніми, але потім немає кому зайти туди, бо не вистачає піхотинців. В результаті ця зона стає сірою", — додав Петренко.

Раніше ми писали, чи повинні заброньовані від мобілізації оновлювати свої військово-облікові дані.

Також ми інформували, за якої умови потрібно оновити дані безпосередньо в ТЦК.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:36 Данські винищувачі F-16 скоро прибудуть до України, — прем'єр

21:27 Що зміниться в Україні з 1 червня — на скільки зростуть тарифи на електроенергію

21:24 Плавитиметься асфальт — в Укргідрометцентрі попередили про спеку в перший день літа

Text

21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

21:10 Закон про мобілізацію — усі нюанси, які потрібно знати військовозобовʼязаним

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:09 Ворог намагаєтья прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках — вечірнє зведення Генштабу

21:08 Чи можуть викликати до ТЦК після видалення "Резерв +" — пояснення юриста

20:37 У Харкові призупинили рятувальні роботи на місці російського удару

20:21 Росіяни незадоволені падінням російських бомб у Бєлгородській області, — перехоплення ГУР

20:19 На Львівщині чоловік прийшов до будівлі ТЦК у костюмі жирафа

21:36 Данські винищувачі F-16 скоро прибудуть до України, — прем'єр

21:27 Що зміниться в Україні з 1 червня — на скільки зростуть тарифи на електроенергію

21:24 Плавитиметься асфальт — в Укргідрометцентрі попередили про спеку в перший день літа

21:10 Закон про мобілізацію — усі нюанси, які потрібно знати військовозобовʼязаним

21:09 Ворог намагаєтья прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках — вечірнє зведення Генштабу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:08 Чи можуть викликати до ТЦК після видалення "Резерв +" — пояснення юриста

20:37 У Харкові призупинили рятувальні роботи на місці російського удару

20:21 Росіяни незадоволені падінням російських бомб у Бєлгородській області, — перехоплення ГУР

20:19 На Львівщині чоловік прийшов до будівлі ТЦК у костюмі жирафа

20:08 Нові правила військового обліку — що потрібно знати українцям до 25 років

21:10 Закон про мобілізацію — усі нюанси, які потрібно знати військовозобовʼязаним

19:36 Мобілізація, підвищення тарифів та нові пенсії — що зміниться для українців з 1 червня

Text

18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

15:00 Новий тариф на електрику — ставлення одеситів до підвищення цін

07:54 Полуниця за 100, а черешня вдвічі більше — вартість сезонних овочів на одеському ринку

30 травня 2024
Ексклюзив

15:00 Як потрапити в "Азов" сьогодні — оновлено перелік вимог та професій

05:13 Сезон фруктів та ягід у Львові відкрито — актуальні ціни на ринку

29 травня 2024

13:44 Porsche представила першу гібридну версію свого культового спорткара — скільки він коштує

12:05 Працівники Samsung погрожують першими в історії компанії страйками — чим невдоволені

06:40 Ціни на чормет наприкінці травня — яка вартість 1 кг брухту в Україні

Text

21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

Text

18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

Text

18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:03 Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:00 Звернення Столтенберга — прямий ефір пресконференції генсека НАТО

Text
Новина з відео

12:59 День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

Text

10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Text

08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE