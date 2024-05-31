Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте arrow
Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

31 мая 2024 г. 21:17

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

Text

21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

Text

18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Text
Новость с видео

12:59День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

Text

21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

Text

18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Text
Новость с видео

12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Глава штабного БФ 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко отметил, что на передовой наблюдается острая нехватка личного состава. Он подчеркнул, что процесс мобилизации длительный и не следует ожидать от него мгновенных результатов.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Нехватка военных на фронте

Петренко также отметил, что возможности для обучения новобранцев ограничены из-за относительно небольшой пропускной способности учебных центров, поэтому не стоит ожидать десятикратного роста численности военных.

"Не будет такого, что станут грести в 10 раз больше. В наших учебных центрах пропускная способность достаточно ограничена", — заявил глава штабного БФ 3-й ОШБр.

Кроме того, глава фонда подчеркнул, что "украинская земля не там, где дрон, а там где наш пехотинец". Он выразил обеспокоенность недостатком пехотинцев, поскольку, несмотря на то, что FPV-дроны эффективно изгоняют врага с позиций, эти территории остаются незанятыми из-за отсутствия достаточного количества пехоты.

"FPV-дроны выбивают россиян с позиций, и они остаются пустыми, но потом некому зайти туда, потому что не хватает пехотинцев. В результате эта зона становится серой", — добавил Петренко.

Ранее мы писали, должны ли забронированные от мобилизации обновлять свои военно-учетные данные.

Также мы информировали, при каком условии нужно обновить данные непосредственно в ТЦК.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

23:28 Минобороны высказало свою позицию по созданию Военной полиции

23:23 В Черновицкой области мужчина напал с газовым баллончиком на работника ТЦК

23:20 Военные рассказали об уровне мотивации идущих на фронт заключенных

Text

23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

обновлено:

23:03 Россияне обстреляли Одессу — куда попал враг и сколько пострадало людей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:02 После испытательного срока не пришел в ТЦК и второй раз уклонился от призыва — что "светит" мужчине

22:55 Цены взлетят в космос — почему подорожают социальные продукты

Новость с видео

22:49 Мобилизация лиц с инвалидностью в Украине — что изменится уже с 1 июня

22:48 В Германии застрелили мужчину, устроившего резню на антиисламском митинге

22:47 В Киеве горит торгово-развлекательный центр Lavina Mall — соцсети

23:28 Минобороны высказало свою позицию по созданию Военной полиции

23:23 В Черновицкой области мужчина напал с газовым баллончиком на работника ТЦК

23:20 Военные рассказали об уровне мотивации идущих на фронт заключенных

обновлено:

23:03 Россияне обстреляли Одессу — куда попал враг и сколько пострадало людей

23:02 После испытательного срока не пришел в ТЦК и второй раз уклонился от призыва — что "светит" мужчине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:55 Цены взлетят в космос — почему подорожают социальные продукты

Новость с видео

22:49 Мобилизация лиц с инвалидностью в Украине — что изменится уже с 1 июня

22:48 В Германии застрелили мужчину, устроившего резню на антиисламском митинге

22:47 В Киеве горит торгово-развлекательный центр Lavina Mall — соцсети

22:45 Цены на АЗС изменили — сколько будет стоить бензин завтра

21:10 Закон о мобилизации — все нюансы, которые нужно знать военнообязанным

19:36 Мобилизация, повышение тарифов и новые пенсии — что изменится для украинцев с 1 июня

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

15:00 Новый тариф на электричество — отношение одесситов к повышению цен

07:54 Клубника за 100, а черешня вдвое больше — стоимость сезонных овощей на одесском рынке

30 мая 2024
Эксклюзив

15:00 Как попасть в "Азов" сегодня — обновлен список требований и профессий

05:13 Сезон фруктов и ягод во Львове открыт — актуальные цены на рынке

29 мая 2024

13:44 Porsche представила первую гибридную версию своего культового спорткара — сколько он стоит

12:05 Работники Samsung угрожают первыми в истории компании забастовками — чем недовольны

06:40 Цены на чермет в конце мая — какая стоимость 1 кг лома в Украине

Text

23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

Text

21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

Text

18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Text
Новость с видео

12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ