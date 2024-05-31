Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

Глава штабного БФ 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко отметил, что на передовой наблюдается острая нехватка личного состава. Он подчеркнул, что процесс мобилизации длительный и не следует ожидать от него мгновенных результатов.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Нехватка военных на фронте

Петренко также отметил, что возможности для обучения новобранцев ограничены из-за относительно небольшой пропускной способности учебных центров, поэтому не стоит ожидать десятикратного роста численности военных.

"Не будет такого, что станут грести в 10 раз больше. В наших учебных центрах пропускная способность достаточно ограничена", — заявил глава штабного БФ 3-й ОШБр.

Кроме того, глава фонда подчеркнул, что "украинская земля не там, где дрон, а там где наш пехотинец". Он выразил обеспокоенность недостатком пехотинцев, поскольку, несмотря на то, что FPV-дроны эффективно изгоняют врага с позиций, эти территории остаются незанятыми из-за отсутствия достаточного количества пехоты.

"FPV-дроны выбивают россиян с позиций, и они остаются пустыми, но потом некому зайти туда, потому что не хватает пехотинцев. В результате эта зона становится серой", — добавил Петренко.

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