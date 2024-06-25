Глава Центру стратегічних досліджень пояснив, чому Угорщина блокує допомогу Україні

Глава правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко заявив, що є історичний аспект, який пояснює поведінку Угорщини щодо України. За його словами, вона сподівається, що їй трапиться можливість відновити свої території.

Про це Павло Жовніренко розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 25 червня.

Причина неоднозначного ставлення Угорщини до України

За словами експерта, Угорщина свого часу заявила, що вона потомок гунів — кочових племен, вождем яких був Аттіла. Вони прийшли в Європу й утворили державу. На відміну від Росії, яка вигадала свою історію, Угорщина чесно зізналась.

"Угорці прийшли і створили свою державу, але в останні світові війни вони були не на тій стороні й двічі програли у війнах, двічі їх обрізали (територіально. — Ред.). І в угорців залишився синдром програшу. Те саме, що було в Веймарській республіці в Німеччині. І тому вони, відчуваючи спільність з заворушеннями у Європі, підсвідомо, суто емоційно (чекають на. — Ред.) можливість відновити Угорщину з Трансільванією, Закарпаттям, частиною Сербії", — пояснив Жовніренко.

Нагадаємо, нещодавно в Угорщині пообіцяли не блокувати рішення НАТО про допомогу Україні. Водночас країна не братиме участі у цій допомозі і не долучатиметься до підтримки України у війні проти Росії.

Також ми писали, що голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС вигадав спосіб обійти вето Угорщини щодо купівлі зброї для України коштом заморожених російських активів.

Додамо, що міністри закордонних справ країн ЄС офіційно схвалили план щодо використання прибутків від заморожених російських активів, які отримає Україна.