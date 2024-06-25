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Глава Центра стратегических исследований объяснил, почему Венгрия блокирует помощь Украине

Глава Центра стратегических исследований объяснил, почему Венгрия блокирует помощь Украине

25 июня 2024 г. 0:58

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Глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко заявил, что есть исторический аспект, объясняющий поведение Венгрии в отношении Украины. По его словам, она надеется, что ей представится возможность восстановить свои территории.

Об этом Павел Жовниренко рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 25 июня.

Причина неоднозначного отношения Венгрии к Украине

По словам эксперта, Венгрия в свое время заявила, что она потомок гуннов — кочевых племен, вождем которых был Аттила. Они пришли в Европу и создали государство. В отличие от России, придумавшей свою историю, Венгрия честно призналась.

"Венгры пришли и создали свое государство, но в последние мировые войны они были не на той стороне и дважды проиграли в войнах, дважды их обрезали (территориально. — Ред.). И у венгров остался синдром проигрыша. То же, что было в Веймарской республике в Германии. И потому они, чувствуя общность с беспорядками в Европе, подсознательно, сугубо эмоционально (ожидают. — Ред.) возможность восстановить Венгрию с Трансильванией, Закарпатьем, частью Сербии", — пояснил Жовниренко.

Напомним, недавно в Венгрии пообещали не блокировать решение НАТО о помощи Украине. В то же время, страна не будет принимать участия в этой помощи и не будет приобщаться к поддержке Украины в войне против России.

Также мы писали, что глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС придумал способ обойти вето Венгрии по поводу покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов.

Добавим, что министры иностранных дел стран ЕС официально одобрили план использования доходов от замороженных российских активов, которые получит Украина.

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