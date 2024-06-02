Генпрокурор розповів про злочини окупантів щодо українських дітей

Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів про вбивства, насилля і тортури українських дітей російськими окупантами. За його словами, статистині цифри не остаточні.

Про це він сказав Новини.LIVE.

Що сказав Костін про злочини окупантів

"Наразі серед 129 тисяч воєнних злочинів, які зареєстровані Офісом генпрокурора, більше 3 800 злочинів щодо українських дітей. Це і вбивства українських дітей — таких 550 фактів. Це і злочини насильства, і поранення, і каліцтва, і нелюдське поводження, і тортури, і масова депортація на територію РФ та тимчасово окупованих територій", — сказав Костін.

Однак, за його словами, ці цифри — долі українських дітей, не є остаточними.

"Дуже важливо, щоб світ почув голоси цих дітей. Те, що сьогодні Росія вчиняє проти наших дітей, будь-який інший агресор може вчинити по відношенню до інших", — йдеться в повідомленні Костіна.

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