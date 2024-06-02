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Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

2 июня 2024 г. 18:49

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18:28 Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

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15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал об убийствах, насилии и пытках украинских детей российскими оккупантами. По его словам, статистики цифры не окончательны.

Об этом он сказал Новини.LIVE.

Что сказал Костин о преступлениях оккупантов

"В настоящее время среди 129 тысяч военных преступлений, зарегистрированных Офисом генпрокурора, более 3 800 преступлений в отношении украинских детей. Это и убийства украинских детей — таких 550 фактов. Это и преступления насилия, и ранения, и увечья, и бесчеловечное обращение, и пытки, и массовая депортация на территорию РФ и временно оккупированных территорий", — сказал Костин.

Однако, по его словам, эти цифры — судьбы украинских детей, не окончательны.

"Очень важно, чтобы мир услышал голоса этих детей. То, что сегодня Россия поступает против наших детей, любой другой агрессор может поступить по отношению к другим", — говорится в сообщении Костина.

Напомним, мы ранее писали, что в Киеве состоялся благотворительный фестиваль для детей-переселенцев "Рядом-Фест". Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

Также мы писали, что в Одессе планируют открыть детские лагеря.

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