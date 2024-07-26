Гарріс балотується в президенти та звернення Байдена — головні новини зі США

Президент США Джо Байден вперше після виходу з президентських перегонів звернувся до американців. Водночас кандидатка в президенти Камала Гарріс у своїй промові подякувала Байдену та дала кілька обіцянок громадянам США.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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У прямому включенні з Вашингтону Уляна Бойчук розповіла що:

Байден звертаючись до нації пояснив вихід із гонки та передав естафету "молодому поколінню".

Камала Харріс офіційно заявила, що балотується у президенти США.

У Конгресі пройшли слухання щодо переслідування росіянами християн на окупованих територіях.

У Нью-Йорку відбулася презентація книги "Плакати воєнної години".

Нагадаємо, 18 липня президент США Джо Байден захворів на коронавірус. Під час самоізоляції він заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів.

Незадовго після цього Байден заявив, що він повністю підтримує кандидатуру на посаду президента США Камали Гарріс. Також він закликав демократів перемогти Трампа.

Також ми писали, що Камала Гарріс вперше виступила після того, як Байден зняв свою кандидатуру з виборів. Вона заявила, що чинний президент США за один термін досяг більшого, ніж більшість президентів за два.