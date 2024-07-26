Харрис баллотируется в президенты и обращение Байдена — главные новости из США

Президент США Джо Байден впервые после выхода из президентской гонки обратился к американцам. В то же время кандидат в президенты Камала Харрис в своей речи поблагодарила Байдена и дала несколько обещаний гражданам США.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новости.LIVE в США Ульяна Бойчук.

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В прямом включении из Вашингтона Ульяна Бойчук рассказала, что:

Байден, обращаясь к нации, объяснил выход из гонки и передал эстафету "молодому поколению".

Камала Харрис официально заявила, что баллотируется в президенты США.

В Конгрессе прошли слушания по преследованию россиянами христиан на оккупированных территориях.

В Нью-Йорке состоялась презентация книги "Плакаты военного часа".

Напомним, 18 июля президент США Джо Байден заболел коронавирусом. Во время самоизоляции он заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов.

Незадолго после этого Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру на пост президента США Камалы Гаррис. Также он призвал демократов победить Трампа.

Также мы писали, что Камала Харрис впервые выступила после того, как Байден снял свою кандидатуру по выборам. Она заявила, что действующий президент США за один срок достиг большего, чем большинство президентов за два.