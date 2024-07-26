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Харрис баллотируется в президенты и обращение Байдена — главные новости из США

Харрис баллотируется в президенты и обращение Байдена — главные новости из США

26 июля 2024 г. 0:10

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00:10 Харрис баллотируется в президенты и обращение Байдена — главные новости из США

25 июля 2024
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23:59 Цены на продукты в прифронтовых территориях выше, чем в Киеве — нардеп рассказала, как действовать

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18:25 Потери 59-й бригады на фронте — офицер сообщил о ходе расследования

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18:13 Эксперт подверг сомнению открытие синей ветки метро осенью

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17:50 Задержание убийцы Фарион и Шольц пригрозил Путину — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Эксперт объяснила, почему для Китая важно посадить за стол переговоров Украину и Россию

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16:28 Военный заявил, что люди подделывают медицинские документы, чтобы попасть в армию

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13:02Атака России по НАТО, наступление на Кураховском направлении и убийцы Фарион — эфир День.LIVE

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08:41 Военный объяснил, какое отношение имеют росСМИ к поджогу автомобилей ТЦК и ВСУ

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08:00 Обращение Байдена к нации и стрельба в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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00:10 Харрис баллотируется в президенты и обращение Байдена — главные новости из США

25 июля 2024
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23:59 Цены на продукты в прифронтовых территориях выше, чем в Киеве — нардеп рассказала, как действовать

Text

18:25 Потери 59-й бригады на фронте — офицер сообщил о ходе расследования

Text

18:13 Эксперт подверг сомнению открытие синей ветки метро осенью

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17:50 Задержание убийцы Фарион и Шольц пригрозил Путину — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Эксперт объяснила, почему для Китая важно посадить за стол переговоров Украину и Россию

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16:28 Военный заявил, что люди подделывают медицинские документы, чтобы попасть в армию

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13:02 Атака России по НАТО, наступление на Кураховском направлении и убийцы Фарион — эфир День.LIVE

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08:41 Военный объяснил, какое отношение имеют росСМИ к поджогу автомобилей ТЦК и ВСУ

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08:00 Обращение Байдена к нации и стрельба в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Президент США Джо Байден впервые после выхода из президентской гонки обратился к американцам. В то же время кандидат в президенты Камала Харрис в своей речи поблагодарила Байдена и дала несколько обещаний гражданам США.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новости.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Главные новости из США

В прямом включении из Вашингтона Ульяна Бойчук рассказала, что:

  • Байден, обращаясь к нации, объяснил выход из гонки и передал эстафету "молодому поколению".
  • Камала Харрис официально заявила, что баллотируется в президенты США.
  • В Конгрессе прошли слушания по преследованию россиянами христиан на оккупированных территориях.
  • В Нью-Йорке состоялась презентация книги "Плакаты военного часа".

Напомним, 18 июля президент США Джо Байден заболел коронавирусом. Во время самоизоляции   он заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов.

Незадолго после этого Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру на пост президента США Камалы Гаррис. Также он призвал демократов победить Трампа.

Также мы писали, что Камала Харрис впервые выступила после того, как Байден снял свою кандидатуру по выборам. Она заявила, что действующий президент США за один срок достиг большего, чем большинство президентов за два.

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