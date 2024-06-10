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Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

10 червня 2024 р. 22:20

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22:20 Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

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21:33 Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

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17:45 Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Text

14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

Text

13:24 Нардеп розповів, як реагувала поліція на перевищення повноважень ТЦК

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13:01 Нардеп Камельчук прокоментував динаміку оновлення даних військовозобов'язаними

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За прогнозами економіста Сергія Фурси, українська економіка має шанс зрости на 3-4% у поточному році. Проте, процес мобілізації може зменшити цей показник.

Про це він повідомив в ефірі Новини.LIVE у понеділок, 10 червня.

Зменшення показника економічного зростання

Фурса заявив, що показник економічного зростання може зменшитися на мінімум 0,5%. Він додав, що попри нестачу працівників, війну та дефіцит електроенергії, ситуація не є катастрофічною.

"Ну і що робити? Адаптовуватися. Бізнес має бути адаптованим, яким він був завжди. Він завжди жив "всупереч", а не "завдяки" державі. Це елементи адаптації. Альтернативи немає", — зазначив економіст.

Нагадаємо, роботодавці змушені підвищувати зарплати українцям через критичне співвідношення кількості вакансій та резюме, а також наймасштабніший дефіцит кадрів за останні роки. Відомо, як зміняться виплати.

Раніше ми повідомляли, що через мобілізацію в Україні виник дефіцит працівників. На думку Міністерки економіки Юлії Свириденко, аби вирішити цю проблему, потрібно, щоб жінки опановували "чоловічі" професії.

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22:17 Цього чекали 14 років — Apple анонсував новий додаток для iPad

22:15 Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ в Ростовській області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:45 Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

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16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

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14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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