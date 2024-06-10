Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

За прогнозами економіста Сергія Фурси, українська економіка має шанс зрости на 3-4% у поточному році. Проте, процес мобілізації може зменшити цей показник.

Про це він повідомив в ефірі Новини.LIVE у понеділок, 10 червня.

Зменшення показника економічного зростання

Фурса заявив, що показник економічного зростання може зменшитися на мінімум 0,5%. Він додав, що попри нестачу працівників, війну та дефіцит електроенергії, ситуація не є катастрофічною.

"Ну і що робити? Адаптовуватися. Бізнес має бути адаптованим, яким він був завжди. Він завжди жив "всупереч", а не "завдяки" державі. Це елементи адаптації. Альтернативи немає", — зазначив економіст.

Нагадаємо, роботодавці змушені підвищувати зарплати українцям через критичне співвідношення кількості вакансій та резюме, а також наймасштабніший дефіцит кадрів за останні роки. Відомо, як зміняться виплати.

Раніше ми повідомляли, що через мобілізацію в Україні виник дефіцит працівників. На думку Міністерки економіки Юлії Свириденко, аби вирішити цю проблему, потрібно, щоб жінки опановували "чоловічі" професії.