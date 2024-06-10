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Фурса спрогнозировал, как мобилизация повлияет на экономический рост Украины

Фурса спрогнозировал, как мобилизация повлияет на экономический рост Украины

10 июня 2024 г. 22:20

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21:33 Фурса объяснил, зачем Укрэнерго провело тендер на закупку кондиционеров

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16:29 Фестиваль ЛГБТ в Киеве — Камельчук прокомментировал проверку мужчин работниками ТЦК и полиции

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14:08 Тука прокомментировал запрет включать кондиционеры для госучреждений

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13:35 Нардеп сообщил, кто из обновивших данные резервистов имеет право на отсрочку

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13:24 Нардеп рассказал, как реагировала полиция на превышение полномочий ТЦК

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По прогнозам экономиста Сергея Фурсы, украинская экономика имеет шанс вырасти на 3-4% в текущем году. Однако процесс мобилизации может уменьшить этот показатель.

Об этом он сообщил в эфире Новини.LIVE в понедельник, 10 июня.

Уменьшение показателя экономического роста

Фурса заявил, что показатель экономического роста может снизиться на минимум 0,5%. Он добавил, что, несмотря на недостаток работников, войну и дефицит электроэнергии, ситуация не является катастрофической.

"Ну и что делать? Адаптироваться. Бизнес должен быть адаптирован, каким он был всегда. Он всегда жил "вопреки", а не "благодаря" государству. Это элементы адаптации. Альтернативы нет", — отметил экономист.

Напомним, работодатели вынуждены повышать зарплаты украинцам из-за критического соотношения количества вакансий и резюме, а также масштабный дефицит кадров за последние годы. Известно, как изменятся выплаты.

Ранее мы сообщали, что из-за мобилизации в Украине возник дефицит работников. По мнению Министерства экономики Юлии Свириденко, чтобы решить эту проблему, нужно, чтобы женщины овладевали "мужскими" профессиями.

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22:28 Отсрочка по уходу за родителями-инвалидами — что изменилось в законодательстве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:33 Фурса объяснил, зачем Укрэнерго провело тендер на закупку кондиционеров

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16:29 Фестиваль ЛГБТ в Киеве — Камельчук прокомментировал проверку мужчин работниками ТЦК и полиции

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:47 Военный эксперт Свитан заявил, что Украине не нужна мобилизация