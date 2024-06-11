Фурса пояснив, чому в Україні перебільшують вплив корупції

Експерт з економіки Сергій Фурса переконаний, що ефект корупції в Україні сильно переоцінений. На цьому працюють і росіяни, які бачать вигоду у внутрішніх чварах українців.

Про це Фурса заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Вплив корупції значно перебільшено

"Корупція під час війни зросла. Це природньо, бо війна це поживна речовина для корупції. Але я погоджуюся, що ефект корупції перебільшений. Так завжди було, але з весни минулого року я побачив просто сплеск цієї теми", — завив він.

Також експерт зазначив, що не вважає помилкою називати корупцію більшою проблемою для України, ніж Росія.

"Думаю, тут і росіяни долучилися, і наша внутрішньо-політична боротьба. Коли кажуть, що корупція в нас є більшою проблемою, ніж Росія — це неправда. Ми маємо це визнавати", — зазначив економіст.

Нагадаємо колишній голова Держагентства з розвитку інфраструктури та реконструкції України Мустафа Найєм висловив підтримку брату Масі Найєму у корупційній справі, пов'язаній з одним з адвокатів його компанії "Міллер" Олексієм Носовим.

Раніше повідомлялось, що з Національного антикорупційного бюро України міг трапитися витік засекречених даних головному фігуранту справи про "Велике Будівництво".