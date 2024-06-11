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Фурса объяснил, почему в Украине преувеличивают влияние коррупции

Фурса объяснил, почему в Украине преувеличивают влияние коррупции

11 июня 2024 г. 21:08

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21:08 Фурса объяснил, почему в Украине преувеличивают влияние коррупции

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19:11 Ядерные учения в Беларуси — Ступак объяснил, какая существует угроза и спрогнозировал реакцию мира

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18:25 Жизни людей, которые выжили — в Одессе презентовали книгу "Истории сильных"

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18:09 Военный заявил, что документы могут и должны проверять повсюду и у всех

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17:50 Меры безопасности в центре Киева и снятие запрета на поставку оружия "Азову" — эфир Вечір.Live

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Эксперт по экономике Сергей Фурса убежден, что эффект коррупции в Украине сильно переоценен. На этом работают и россияне , которые видят выгоду во внутренних склоках украинцев.

Об этом Фурса заявил в эфире Вечір.LIVE.

Влияние коррупции значительно преувеличено

"Коррупция во время войны возросла. Это естественно, потому что война это питательное вещество для коррупции. Но я соглашаюсь, что эффект коррупции преувеличен. Так всегда было, но с весны прошлого года я увидел просто всплеск этой темы", — завил он.

Также эксперт отметил, что не считает ошибкой называть коррупцию большей проблемой для Украины, чем Россия.

"Думаю, здесь и россияне присоединились, и наша внутриполитическая борьба. Когда говорят, что коррупция у нас больше проблема, чем Россия — это неправда. Мы должны это признавать", — отметил экономист.

Напомним, бывший глава Госагентства по развитию инфраструктуры и реконструкции Украины Мустафа Найем выразил поддержку брату Маси Найему по коррупционному делу, связанному с одним из адвокатов его компании "Миллер" Алексеем Носовым.

Ранее сообщалось, что из Национального антикоррупционного бюро Украины могла произойти утечка засекреченных данных главному фигуранту дела о "Великом строительстве".

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20:09 МОН запретило учебным заведениям включать кондиционеры и подсветку территории

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:58 Рекрутинг добровольцев перспективнее мобилизации, — заявление военного

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