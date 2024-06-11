Фурса объяснил, почему в Украине преувеличивают влияние коррупции

Эксперт по экономике Сергей Фурса убежден, что эффект коррупции в Украине сильно переоценен. На этом работают и россияне , которые видят выгоду во внутренних склоках украинцев.

Об этом Фурса заявил в эфире Вечір.LIVE.

Влияние коррупции значительно преувеличено

"Коррупция во время войны возросла. Это естественно, потому что война это питательное вещество для коррупции. Но я соглашаюсь, что эффект коррупции преувеличен. Так всегда было, но с весны прошлого года я увидел просто всплеск этой темы", — завил он.

Также эксперт отметил, что не считает ошибкой называть коррупцию большей проблемой для Украины, чем Россия.

"Думаю, здесь и россияне присоединились, и наша внутриполитическая борьба. Когда говорят, что коррупция у нас больше проблема, чем Россия — это неправда. Мы должны это признавать", — отметил экономист.

Напомним, бывший глава Госагентства по развитию инфраструктуры и реконструкции Украины Мустафа Найем выразил поддержку брату Маси Найему по коррупционному делу, связанному с одним из адвокатов его компании "Миллер" Алексеем Носовым.

Ранее сообщалось, что из Национального антикоррупционного бюро Украины могла произойти утечка засекреченных данных главному фигуранту дела о "Великом строительстве".