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Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

03 квітня 2024 р. 20:00

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

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19:00Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

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14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

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14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

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13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

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12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

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11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

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10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

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09:08Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

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08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

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19:00 Чи настане мир після домовленності Зеленського та Ердогана — ефір Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко розповів, кого вважає винним у теракті у Крокусі

Text

14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

Text

13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

Text

11:52 Білорусь готують до війни — що означає заява Лукашенка і чи може він напасти на Україну

Text

10:37 Деокупація України — експерт розповів, які шанси ЗСУ звільнити захоплені території

Text

09:08 Демобілізація строковиків — як відбуватиметься звільнення та чи підуть вони на фронт

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08:00 Важливе повідомлення від Зеленського — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — голова МФО "Розумна політика" та ексспікер Верховної Ради (2019‒2021) Дмитро Разумков. Тема ефіру — як у підсумку виглядатиме законопроєкт про мобілізацію.

Подивитись ефір можна о 20:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Разумковим

Теми для дискусії з ведучою телеканалу Галини Остаповець:

  • законопроєкт про мобілізацію та розгляд правок до нього;
  • призов 18-річних;
  • втрати на фронті;
  • виплати загиблим;
  • електронні повістки;
  • законність дій ТЦК СП.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію, заявивши, що документ міститиме норму про мобілізацію людей з 18 років.

Ще раніше політик назвав мобілізаційний законопроєкт "відвертою брехнею" та забажав почути з цього приводу позицію Міністерства оборони України. 

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20:01 Мобілізація 18-річних, та як каратимуть ухилянтів, — інтерв'ю Разумкова

20:00 Зарплата очільника Мінцифри — скільки заробив Федоров у 2023 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:00 Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

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14:14 Нардеп розповів, чи може призовний вік залишитися на рівні 27 років

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13:02 Мобілізація пів мільйона українців — нардеп розповів, чи потрібна вона зараз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:32 Мобілізація українців з 25 років — адвокат розкритикував зниження призовного віку

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