Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — голова МФО "Розумна політика" та ексспікер Верховної Ради (2019‒2021) Дмитро Разумков. Тема ефіру — як у підсумку виглядатиме законопроєкт про мобілізацію.
Подивитись ефір можна о 20:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Разумковим
Теми для дискусії з ведучою телеканалу Галини Остаповець:
- законопроєкт про мобілізацію та розгляд правок до нього;
- призов 18-річних;
- втрати на фронті;
- виплати загиблим;
- електронні повістки;
- законність дій ТЦК СП.
Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію, заявивши, що документ міститиме норму про мобілізацію людей з 18 років.
Ще раніше політик назвав мобілізаційний законопроєкт "відвертою брехнею" та забажав почути з цього приводу позицію Міністерства оборони України.