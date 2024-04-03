Фінальна версія закону про мобілізацію — Дмитро Разумков в ефірі Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — голова МФО "Розумна політика" та ексспікер Верховної Ради (2019‒2021) Дмитро Разумков. Тема ефіру — як у підсумку виглядатиме законопроєкт про мобілізацію.

Подивитись ефір можна о 20:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Разумковим

Теми для дискусії з ведучою телеканалу Галини Остаповець:

законопроєкт про мобілізацію та розгляд правок до нього;

призов 18-річних;

втрати на фронті;

виплати загиблим;

електронні повістки;

законність дій ТЦК СП.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію, заявивши, що документ міститиме норму про мобілізацію людей з 18 років.

Ще раніше політик назвав мобілізаційний законопроєкт "відвертою брехнею" та забажав почути з цього приводу позицію Міністерства оборони України.