Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — глава МФО "Разумная политика" и экс-спикер Верховной Рады (2019-2021) Дмитрий Разумков. Тема эфира — как будет в итоге выглядеть законопроект о мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 20:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Разумковым

Темы для дискуссии с ведущей телеканала Галины Остаповец:

законопроект о мобилизации и рассмотрении правок к нему;

призыв 18-летних;

потери на фронте;

выплаты погибшим;

электронные повестки;

законность действий ТЦК СП.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации, заявив, что документ будет содержать норму о мобилизации людей с 18 лет.

Еще раньше политик назвал мобилизационный законопроект "откровенным враньем" и захотел услышать на этот счет позицию Министерства обороны Украины.