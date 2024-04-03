Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — глава МФО "Разумная политика" и экс-спикер Верховной Рады (2019-2021) Дмитрий Разумков. Тема эфира — как будет в итоге выглядеть законопроект о мобилизации.
Посмотреть эфир можно в 20:00 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Разумковым
Темы для дискуссии с ведущей телеканала Галины Остаповец:
- законопроект о мобилизации и рассмотрении правок к нему;
- призыв 18-летних;
- потери на фронте;
- выплаты погибшим;
- электронные повестки;
- законность действий ТЦК СП.
Напомним, ранее Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации, заявив, что документ будет содержать норму о мобилизации людей с 18 лет.
Еще раньше политик назвал мобилизационный законопроект "откровенным враньем" и захотел услышать на этот счет позицию Министерства обороны Украины.