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Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

3 апреля 2024 г. 20:00

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20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

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19:00Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

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14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

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14:14 Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

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13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

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12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

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11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

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10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

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09:08Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

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08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

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20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

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19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

Text

14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

Text

14:14 Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

Text

13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

Text

11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

Text

10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

Text

09:08 Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

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08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — глава МФО "Разумная политика" и экс-спикер Верховной Рады (2019-2021) Дмитрий Разумков. Тема эфира — как будет в итоге выглядеть законопроект о мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 20:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Разумковым

Темы для дискуссии с ведущей телеканала Галины Остаповец:

  • законопроект о мобилизации и рассмотрении правок к нему;
  • призыв 18-летних;
  • потери на фронте;
  • выплаты погибшим;
  • электронные повестки;
  • законность действий ТЦК СП.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации, заявив, что документ будет содержать норму о мобилизации людей с 18 лет.

Еще раньше политик назвал мобилизационный законопроект "откровенным враньем" и захотел услышать на этот счет позицию Министерства обороны Украины.

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20:01 Мобилизация 18-летних, и как будут наказывать уклонистов — интервью Разумкова

20:00 Зарплата руководителя Минцифры — сколько заработал Федоров в 2023 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:00 Что должны сделать ограниченно пригодные граждане перед повторной ВВК — адвокат

19:58 Зеленский провел разговор с новым премьером Португалии — о чем говорили

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20:00 Финальная версия закона о мобилизации — Дмитрий Разумков в эфире Новини.LIVE

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19:00 Наступит ли мир после договоренности Зеленского и Эрдогана — эфир Новини.LIVE

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14:39 Тищенко рассказал, кого считает виновным в теракте в Крокусе

Text

14:14 Нардеп рассказал, может ли призывный возраст остаться на уровне 27 лет

Text

13:02 Мобилизация полмиллиона украинцев — нардеп рассказал, нужна ли она сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:32 Мобилизация украинцев с 25 лет — адвокат раскритиковал снижение призывного возраста

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11:52 Беларусь готовят к войне — что значит заявление Лукашенко и может ли он напасть на Украину

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10:37 Деокупация Украины — эксперт рассказал, какие шансы ВСУ освободить захваченные территории

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09:08 Демобилизация срочников — как будет происходить увольнение и пойдут ли они на фронт

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08:00 Важное сообщение от Зеленского — эфир Новини.LIVE