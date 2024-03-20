Фейкові вибори в Росії та рейди добровольців у прикордонні — ефір Новини.LIVE

За даними екзит-полів, на президентських виборах у Росії вп'яте переміг чинний очільник Кремля Володимир Путін. Водночас на прикордонних територіях Росії вже більше тижня відбуваються рейди добровольчих формувань, які знищують військову техніку, склади з боєприпасами та особовий склад окупантів.

Про це і не тільки поговорять о 18.00 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко поговорять про:

"вибори" Володимира Путіна;

політичні амбіції Юлії Навальної;

спецоперацію у Бєлгороді;

перспективи ядерного озброєння України та багато іншого.

Нагадаємо, легіон "Свобода Росії" знищив на околицях Бєлгородської області системи спостереження російської армії.

Також ми писали, що рейди легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону неабияк зіпсували плани Путіна напередодні виборів. Російські військові на фронті зараз думають, за кого їм воювати.