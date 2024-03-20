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Фейкові вибори в Росії та рейди добровольців у прикордонні — ефір Новини.LIVE

Фейкові вибори в Росії та рейди добровольців у прикордонні — ефір Новини.LIVE

20 березня 2024 р. 17:56

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17:56 Фейкові вибори в Росії та рейди добровольців у прикордонні — ефір Новини.LIVE

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17:56 Фейкові вибори в Росії та рейди добровольців у прикордонні — ефір Новини.LIVE

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16:27 Політолог розповів, де зараз виробляють боєприпаси для потреб України

Text

15:03 Монополія телемарафону шкодить розвитку українського телебачення — експерти пояснили що не так

Text

14:15 Нардеп назвав загрози для податкової системи у разі мобілізації всіх чоловіків

Text

13:20 Усього 1% ВПО змогли отримати тимчасове житло — нардеп розповів у чому проблема

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:05 Нардеп розповів, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію комітет розглянув

Text

09:44 Політолог пояснив, як зволікання з законом про мобілізацію демотивує союзників України

Text

08:00 Шмигаль розповів, коли ЗСУ отримають вдосталь боєприпасів — оцінка експертів в ефірі Новини.LIVE

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07:40 Військовий пояснив, яким чином Путін хоче знищити українську самоідентичність

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За даними екзит-полів, на президентських виборах у Росії вп'яте переміг чинний очільник Кремля Володимир Путін. Водночас на прикордонних територіях Росії вже більше тижня відбуваються рейди добровольчих формувань, які знищують військову техніку, склади з боєприпасами та особовий склад окупантів.

Про це і не тільки поговорять о 18.00 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко поговорять про:

  • "вибори" Володимира Путіна;
  • політичні амбіції Юлії Навальної; 
  • спецоперацію у Бєлгороді;
  • перспективи ядерного озброєння України та багато іншого.

Нагадаємо, легіон "Свобода Росії" знищив на околицях Бєлгородської області системи спостереження російської армії.

Також ми писали, що рейди легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону неабияк зіпсували плани Путіна напередодні виборів. Російські військові на фронті зараз думають, за кого їм воювати.

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18:15 На Одещині знищили ворожі дрони-розвідувальники

18:03 Які хвороби шкіри звільняють від мобілізації до лав ЗСУ — повний перелік

18:01 Ремонт метро у Києві — Кличко оглянув майданчик біля "Деміївської"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:58 Вимагав "відкати" у військового — депутата Тернопільської облради затримали на хабарі

17:45 Одеситка в Молдові раділа результатам виборів РФ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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