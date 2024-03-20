Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

По данным экзит-поллов, на президентских выборах в России в пятый раз победил действующий глава Кремля Владимир Путин. В то же время на приграничных территориях России уже больше недели проходят рейды добровольческих формирований, которые уничтожают военную технику, склады с боеприпасами и личностный состав оккупантов.

Об этом и не только поговорят в 18:00 в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко поговорят о:

"выборах" Владимира Путина;

политических амбициях Юлии Навальной;

спецоперации в Белгороде;

перспективах ядерного вооружения и многое другое.

Напомним, легион "Свобода России" уничтожил в окрестностях Белгородской области системы наблюдения российской армии.

Также мы писали, что рейды легиона "Свобода России" и Сибирского батальона изрядно испортили планы Путина накануне выборов. Российские военные на фронте сейчас думают, за кого им воевать.