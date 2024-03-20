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Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

20 марта 2024 г. 17:56

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17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

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16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

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15:03 Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

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14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

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13:20 Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

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12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

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09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

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08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

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07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

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04:51Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

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17:56 Фейковые выборы в России и рейды добровольцев в пограничные — эфир Новини.LIVE

Text

16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

Text

15:03 Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

Text

14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

Text

13:20 Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

Text

09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

Text

08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

Text

07:40 Военный объяснил, как Путин хочет уничтожить украинскую самоидентичность

Text

04:51 Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине

По данным экзит-поллов, на президентских выборах в России в пятый раз победил действующий глава Кремля Владимир Путин. В то же время на приграничных территориях России уже больше недели проходят рейды добровольческих формирований, которые уничтожают военную технику, склады с боеприпасами и личностный состав оккупантов.

Об этом и не только поговорят в 18:00 в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко поговорят о:

  • "выборах" Владимира Путина;
  • политических амбициях Юлии Навальной;
  • спецоперации в Белгороде;
  • перспективах ядерного вооружения и многое другое.

Напомним, легион "Свобода России" уничтожил в окрестностях Белгородской области системы наблюдения российской армии.

Также мы писали, что рейды легиона "Свобода России" и Сибирского батальона изрядно испортили планы Путина накануне выборов. Российские военные на фронте сейчас думают, за кого им воевать.

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17:58 Требовал "откаты" у военного — депутата Тернопольского облсовета задержали на взятке

17:45 Одесситка в Молдове радовалась результатам выборов РФ

обновлено:

17:38 Украина готовит третий саммит Мира — Зеленский обратился к участникам

17:38 Из-под завалов в Харькове достали тело еще одного человека

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:38 Барселона срочно отправила игрока на медобследование из-за проблем с сердцем

17:34 В Мариуполе жители демонтированных домов обратились в суд — их не пускают внутрь

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16:27 Политолог рассказал, где сейчас производят боеприпасы для нужд Украины

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15:03 Монополия телемарафона вредит развитию украинского телевидения — эксперты объяснили, что не так

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14:15 Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

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13:20 Всего 1% ВПЛ смогли получить временное жилье — нардеп рассказал в чем проблема

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:05 Нардеп рассказал, сколько правок к законопроекту о мобилизации комитет рассмотрел

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09:44 Политолог объяснил, как промедление с законом о мобилизации демотивирует союзников Украины

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08:00 Шмигаль рассказал, когда ВСУ получат достаточно боеприпасов — оценка экспертов в эфире Новини.LIVE

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04:51 Военный аналитик Черник рассказал, почему Россия не выиграет войну в Украине