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Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня

Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня

25 червня 2024 р. 23:37

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23:37 Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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23:37 Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня

Text

21:04 Гончаренко розповів, що трапиться, якщо Тищенка відправлять в СІЗО

Text

19:45 Кучеренко пояснив, у чому полягає користь міжнародного обміну електроенергією

Text

17:50 Суд над Тищенком та причина аварії на синій гілці метро Києва — етер Вечір.LIVE

Text

15:14 У ДПСУ повідомили про успішне відбиття атаки ворога на Сіверському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:16 Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

Text

12:01 Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

Text

00:58 Глава Центру стратегічних досліджень пояснив, чому Угорщина блокує допомогу Україні

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Text

23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність відновлення діалог з лідером Росії Володимиром Путіним. У Кенії вже кілька днів продовжуються протести проти підвищення податків.

Про все це й не тільки розповість Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини"

Головні новини 25 червня

  • В Одесі ходять фейкові ТЦК. У мережі повідомили про новий бізнес шахраїв.
  • На Сіверщині відбувалися ворожі штурмові дії
  • У Кенії кілька днів продовжуються протести проти підвищення податків.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, ще 90 українських захисників повернулися з російського полону. Серед них є 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС.

Раніше ми писали, що Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

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Оновлено

23:45 В Україні планують змінити підходи у тарифоутворенні — що пропонують

23:44 Мобілізаційні черги — хто під яку категорію підпадає

23:43 Тищенко відсвяткував свій арешт в елітному ресторані Києва, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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23:41 Тактична авіація РФ в Чорному морі — частину областей охопила повітряна тривога

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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