Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність відновлення діалог з лідером Росії Володимиром Путіним. У Кенії вже кілька днів продовжуються протести проти підвищення податків.

Про все це й не тільки розповість Вадим Ярошенко в новому випуску програми "Просто новини".

Головні новини 25 червня

В Одесі ходять фейкові ТЦК. У мережі повідомили про новий бізнес шахраїв.

На Сіверщині відбувалися ворожі штурмові дії

У Кенії кілька днів продовжуються протести проти підвищення податків.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, ще 90 українських захисників повернулися з російського полону. Серед них є 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС.

Раніше ми писали, що Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту.