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Фейковые ТЦК в Одессе и бронирование саперов от мобилизации — главные новости 25 июня

Фейковые ТЦК в Одессе и бронирование саперов от мобилизации — главные новости 25 июня

25 июня 2024 г. 23:37

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23:37 Фейковые ТЦК в Одессе и бронирование саперов от мобилизации — главные новости 25 июня

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21:04 Гончаренко рассказал, что случится, если Тищенка отправят в СИЗО

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19:45 Кучеренко объяснил, в чем польза международного обмена электроэнергией

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17:50 Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

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15:14 В ГПСУ сообщили об успешном отражении атаки врага на Северском направлении

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13:16 Новый "хлопок" в РФ и обыски у Тищенко, — эфир День.LIVE

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12:01 Единственная страна, меняющая правила во время вступительной кампании — эксперт раскритиковал МОН

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00:58 Глава Центра стратегических исследований объяснил, почему Венгрия блокирует помощь Украине

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00:19 В 2030 году к ЕС присоединятся не только Украина и Молдова - эксперт

24 июня 2024
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23:42 Нардеп объяснил, в чем особенность российских ударов по украинским ТЭС

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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23:37 Фейковые ТЦК в Одессе и бронирование саперов от мобилизации — главные новости 25 июня

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21:04 Гончаренко рассказал, что случится, если Тищенка отправят в СИЗО

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19:45 Кучеренко объяснил, в чем польза международного обмена электроэнергией

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17:50 Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

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15:14 В ГПСУ сообщили об успешном отражении атаки врага на Северском направлении

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13:16 Новый "хлопок" в РФ и обыски у Тищенко, — эфир День.LIVE

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12:01 Единственная страна, меняющая правила во время вступительной кампании — эксперт раскритиковал МОН

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00:58 Глава Центра стратегических исследований объяснил, почему Венгрия блокирует помощь Украине

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23:42 Нардеп объяснил, в чем особенность российских ударов по украинским ТЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности возобновить диалог с лидером России Владимиром Путиным. В Кении уже несколько дней продолжаются протесты против повышения налогов.

Обо всем этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто новини".

Главные новости 25 июня

  • В Одессе ходят фейковые ТЦК. В сети сообщили о новом бизнесе мошенников.
  • На Сиверщине происходили вражеские штурмовые действия
  • В Кении несколько дней продолжаются протесты против повышения налогов.

Напомним, во вторник, 25 июня, еще 90 украинских защитников вернулись из российского плена. Среди них 52 защитника "Азовстали" и пленные из ЧАЭС.

Ранее мы писали, что Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

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23:51 В Дагестане повторная стрельба — неизвестные открыли огонь по российским силовикам

23:45 Мужчина подал иск из-за отказа ТЦК предоставить отсрочку — что решил суд

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17:50 Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

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