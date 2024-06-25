Фейковые ТЦК в Одессе и бронирование саперов от мобилизации — главные новости 25 июня

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности возобновить диалог с лидером России Владимиром Путиным. В Кении уже несколько дней продолжаются протесты против повышения налогов.
Обо всем этом и не только расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто новини".
Главные новости 25 июня
- В Одессе ходят фейковые ТЦК. В сети сообщили о новом бизнесе мошенников.
- На Сиверщине происходили вражеские штурмовые действия
- В Кении несколько дней продолжаются протесты против повышения налогов.
Напомним, во вторник, 25 июня, еще 90 украинских защитников вернулись из российского плена. Среди них 52 защитника "Азовстали" и пленные из ЧАЭС.
Ранее мы писали, что Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.