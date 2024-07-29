Ескалація війни в Ізраїлі та план Зеленського для досягнення миру — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний, політтехнолог Руслан Рохов, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко, народний депутат України, Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок та доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру буде обіцянка Президента України Володимира Зеленського представити план для досягнення миру до кінця листопада.

Окрім того, гості ефіру обговорять ескалацію війни в Ізраїлі та знищення "вагнерівців" повстанцями у Малі.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, Зеленський розповів, коли Україна розробить план дій щодо досягнення миру. За його словами, це відбудеться до кінця листопада 2024 року.

Нещодавно Сили оборони Ізраїлю завдали удару по району Сектору Газа, де могли перебувати високопоставлені ватажки ХАМАС. Як повідомляється, серед них був міг бути Мухаммед Дейф, який стоїть за нападом бойовиків на Ізраїль 7 жовтня.

Також ми повідомляли, що Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у Ємені, що призвело до загибелі та поранень людей. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ці дії стали відповіддю на численні атаки хуситів проти країни за останні місяці.