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Эскалация войны в Израиле и план Зеленского по достижению мира — эфир Ранок.LIVE

Эскалация войны в Израиле и план Зеленского по достижению мира — эфир Ранок.LIVE

29 июля 2024 г. 8:00

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Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной, политтехнолог Руслан Рохов, юрист-международный, доцент кафедры права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко, народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по регламенту и депутатской этике Сергей Евтушок и доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира будет обещание Президента Украины Владимира Зеленского представить план по достижению мира до конца ноября.

Кроме того, гости эфира обсудят эскалацию войны в Израиле и уничтожение "вагнеровцев" повстанцами в Мали.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Зеленский рассказал, когда Украина разработает план действий по достижению мира. По его словам, это произойдет до конца ноября 2024 года.

Недавно Силы обороны Израиля нанесли удар по району Сектора Газа, где могли находиться высокопоставленные главари ХАМАС. Как сообщается, среди них был мог быть Мухаммед Дейф, стоящий за нападением боевиков на Израиль 7 октября.

Также мы сообщали, что Израиль нанес авиаудары по топливным складам в Йемене, что привело к гибели и ранениям людей. Армия обороны Израиля подтвердила, что эти действия явились ответом на многочисленные атаки хуситов против страны за последние месяцы.

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