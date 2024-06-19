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Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

19 червня 2024 р. 08:03

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08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

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08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
Text

23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

Text

22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

Text

20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

Text

20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

Text

17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:16 Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

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13:59 Нардепка розповіла, чого не вистачає військовим у мобілізаційному законі

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13:06 Військовий аналітик Дикий пояснив, чому наступ окупантів на Сумську область зірвався

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10:31 Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про мобілізацію та електронне бронювання в "Дії". Також обговоримо перспективу збільшення кількості будинків без світла в Києві та подумаємо, навіщо Путін поїхав до Кім Чен Ина, як не за зброєю. 

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 19 червня, в ефірі Новини.LIVE обговоримо ситуацію с мобілізацією в Україні та анонсоване нововведення — електронне бронювання у мобільному застосунку "Дія". Також подумаємо, чи означає перспектива зменшення кількості будинків зі світлом ймовірний блекаут, а також спробуємо спрогнозувати мету поїздки Путіна до Китаю. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Родіон Кудряшов, майор, заступник командира 3-ї ОШБр
  • Ігор Фріс, нардеп, член Комітету з питань правової політики
  • Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015)

Нагадаємо, на вихідних у Швейцарії завершився саміт миру: чого вдалося досягти та які плани ставить перед собою Україна та союзники на найближче майбутнє.

Також ми писали про плутанину двох важливих термінів: оновлення та уточнення військово-облікових даних. У чому ж різниця?

Також експерти пояснювали, чому світло почали вимикати через місяць після ударів Росії

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08:31 У Повітряних силах відзвітували про збиті ворожі цілі цієї ночі

08:04 В ISW пояснили, навіщо Росія висуває обвинувачення українським військовим і посадовцям країн НАТО

08:01 Підвищення тарифів на світло — як зміняться ціни на хліб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:29 На Донеччині сапери ДСНС вилучили з приватного сектору авіабомбу вагою 250 кг

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08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
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23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

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22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

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20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

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20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

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17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:16 Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

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13:59 Нардепка розповіла, чого не вистачає військовим у мобілізаційному законі

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13:06 Військовий аналітик Дикий пояснив, чому наступ окупантів на Сумську область зірвався

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10:31 Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму