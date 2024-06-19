Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про мобілізацію та електронне бронювання в "Дії". Також обговоримо перспективу збільшення кількості будинків без світла в Києві та подумаємо, навіщо Путін поїхав до Кім Чен Ина, як не за зброєю.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 19 червня, в ефірі Новини.LIVE обговоримо ситуацію с мобілізацією в Україні та анонсоване нововведення — електронне бронювання у мобільному застосунку "Дія". Також подумаємо, чи означає перспектива зменшення кількості будинків зі світлом ймовірний блекаут, а також спробуємо спрогнозувати мету поїздки Путіна до Китаю.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Родіон Кудряшов, майор, заступник командира 3-ї ОШБр

Ігор Фріс, нардеп, член Комітету з питань правової політики

Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015)

Нагадаємо, на вихідних у Швейцарії завершився саміт миру: чого вдалося досягти та які плани ставить перед собою Україна та союзники на найближче майбутнє.

Також ми писали про плутанину двох важливих термінів: оновлення та уточнення військово-облікових даних. У чому ж різниця?

Також експерти пояснювали, чому світло почали вимикати через місяць після ударів Росії.