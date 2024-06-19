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Электронное бронирование в Дії и угроза новых блекаутов — эфир Ранок.LIVE

Электронное бронирование в Дії и угроза новых блекаутов — эфир Ранок.LIVE

19 июня 2024 г. 8:03

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08:03 Электронное бронирование в Дії и угроза новых блекаутов — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2024
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22:44 Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

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20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

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20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

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17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

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14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

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13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

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13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

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10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:03 Электронное бронирование в Дії и угроза новых блекаутов — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2024
Text

23:19 Спецоперация СБУ в Ростовской области и ситуация на Луганщине — Просто.Новини

Text

22:44 Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

Text

20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Text

17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

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Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Text

13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

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10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о мобилизации и электронном бронировании в "Дії". Также обсудим перспективу увеличения количества домов без света в Киеве и подумаем, зачем Путин поехал к Ким Чен Ину, если не за оружием.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 19 июня, в эфире Новини.LIVE обсудим ситуацию с мобилизацией в Украине и анонсированное нововведение — электронное бронирование в мобильном приложении "Дія". Также подумаем, означает ли перспектива уменьшения количества домов со светом вероятный блекаут, а также попытаемся спрогнозировать цель поездки Путина в Китай.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Родион Кудряшов, майор, заместитель командира 3-й ОШБр
  • Игорь Фрис, нардеп, член Комитета по правовой политике
  • Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, зампредседателя СБУ (2014-2015)

Напомним, на выходных в Швейцарии завершился саммит мира: чего удалось достичь и какие планы ставит перед собой Украина и союзники на ближайшее будущее.

Также мы писали о путанице двух важных терминов: обновление и уточнение военно-учетных данных. В чем разница?

Также эксперты объясняли, почему свет начали выключать спустя месяц после ударов России.

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08:31 В Воздушных силах отчитались о сбитых вражеских целях этой ночью

08:04 В ISW объяснили, зачем Россия выдвигает обвинения украинским военным и чиновникам стран НАТО

08:01 Повышение тарифов на свет — как изменятся цены на хлеб

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:29 В Донецкой области саперы ГСЧС изъяли из частного сектора авиабомбу весом 250 кг

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08:03 Электронное бронирование в Дії и угроза новых блекаутов — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2024
Text

23:19 Спецоперация СБУ в Ростовской области и ситуация на Луганщине — Просто.Новини

Text

22:44 Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

Text

20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Text

17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Text

13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

Text

10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму