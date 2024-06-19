Электронное бронирование в Дії и угроза новых блекаутов — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о мобилизации и электронном бронировании в "Дії". Также обсудим перспективу увеличения количества домов без света в Киеве и подумаем, зачем Путин поехал к Ким Чен Ину, если не за оружием.
Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.
О чем эфир
Сегодня, 19 июня, в эфире Новини.LIVE обсудим ситуацию с мобилизацией в Украине и анонсированное нововведение — электронное бронирование в мобильном приложении "Дія". Также подумаем, означает ли перспектива уменьшения количества домов со светом вероятный блекаут, а также попытаемся спрогнозировать цель поездки Путина в Китай.
Гости сегодняшнего эфира:
- Родион Кудряшов, майор, заместитель командира 3-й ОШБр
- Игорь Фрис, нардеп, член Комитета по правовой политике
- Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, зампредседателя СБУ (2014-2015)
Напомним, на выходных в Швейцарии завершился саммит мира: чего удалось достичь и какие планы ставит перед собой Украина и союзники на ближайшее будущее.
Также мы писали о путанице двух важных терминов: обновление и уточнение военно-учетных данных. В чем разница?
Также эксперты объясняли, почему свет начали выключать спустя месяц после ударов России.