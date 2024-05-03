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Експерт заявив, що в Україні влітку може настати дефіцит електроенергії

Експерт заявив, що в Україні влітку може настати дефіцит електроенергії

03 травня 2024 р. 20:01

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13:58 Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

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10:54 Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

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В Україні влітку може настати проблемний дефіцит електроенергії. Внаслідок цього можливі відключення світла майже по всій території України.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ранковому ефірі Новини.LIVE.

В Україні влітку вимикатимуть світло

Наразі, за словами експерта, є можливість покривати дефіцит електроенергії завдяки сонячній погоді, однак чи вдасться це робити влітку — наразі невідомо.

"Я не впевнений, що ми зможемо покрити наше споживання. Я більш впевнений, що буде дефіцит. Ми, можливо, навіть прийдемо до того, щоб відключати певні промислові та бізнесові об'єкти. Я не гарантую того, що й населення не будуть відключати в особливо спекотні дні", — сказав він.

Також за словами Попенка, споживання електроенергії в липні-серпні зазвичай зростає на 20-30%.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики розповіли, яким мусить бути тариф на електричну енергію для населення, заявивши, що стримування цін унеможливлює необхідні надходження для забезпечення власними генеруючими потужностями.

Водночас у Кабінеті Міністрів України ухвалили рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію, в результаті чого до кінця травня тариф на світло встановили у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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