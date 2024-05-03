Експерт заявив, що в Україні влітку може настати дефіцит електроенергії

В Україні влітку може настати проблемний дефіцит електроенергії. Внаслідок цього можливі відключення світла майже по всій території України.
Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ранковому ефірі Новини.LIVE.
В Україні влітку вимикатимуть світло
Наразі, за словами експерта, є можливість покривати дефіцит електроенергії завдяки сонячній погоді, однак чи вдасться це робити влітку — наразі невідомо.
"Я не впевнений, що ми зможемо покрити наше споживання. Я більш впевнений, що буде дефіцит. Ми, можливо, навіть прийдемо до того, щоб відключати певні промислові та бізнесові об'єкти. Я не гарантую того, що й населення не будуть відключати в особливо спекотні дні", — сказав він.
Також за словами Попенка, споживання електроенергії в липні-серпні зазвичай зростає на 20-30%.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики розповіли, яким мусить бути тариф на електричну енергію для населення, заявивши, що стримування цін унеможливлює необхідні надходження для забезпечення власними генеруючими потужностями.
Водночас у Кабінеті Міністрів України ухвалили рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію, в результаті чого до кінця травня тариф на світло встановили у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат.