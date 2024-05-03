Эксперт заявил, что в Украине летом может наступить дефицит электроэнергии

В Украине летом может наступить проблемный дефицит электроэнергии. В результате возможны отключения света почти по всей территории Украины.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в утреннем эфире Новини.LIVE.

В Украине летом будут выключать свет

По словам эксперта, есть возможность покрывать дефицит электроэнергии благодаря солнечной погоде, однако удастся ли это делать летом — пока неизвестно.

"Я не уверен, что мы сможем покрыть наше потребление. Я более уверен, что будет дефицит. Мы, возможно, даже придем к тому, чтобы отключать определенные промышленные и бизнес-объекты. в особо жаркие дни", — сказал он.

Также, по словам Попенко, потребление электроэнергии в июле-августе обычно возрастает на 20-30%.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики рассказали, каким должен быть тариф на электрическую энергию для населения , заявив, что сдерживание цен делает невозможными необходимые поступления для обеспечения собственными генерирующими мощностями.

В то же время в Кабинете Министров Украины приняли решение о продлении льготной цены на электроэнергию , в результате чего до конца мая тариф на свет установили в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт.