Експерт заявив, що Лукашенко не хоче, щоб ядерний удар був нанесений з Білорусі

Співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Корея Андрій Ніколаєнко розповів, чи буде Росія, за якихось обставин використовувати ядерну зброю, що розташована в Білорусі. Також він розповів, куди у такому випадку полетить відповідь.

Про це він розповів в етері Вечір.LIVE.

Ядерний арсенал в Білорусі

Ніколаєнко заявив, що на його думку, ядерний арсенал розміщений на території Білорусі є досить невеликим. За його словами, можливості білоруської ядерної зброї обмежені.

"Я думаю, що останнє, щоб хотів би Лукашенко, щоб будь-який ядерний удар наносився з території Білорусі", — зазначив експерт.

Він зауважив, що згідно з стратегією ядерного стримування, атаки спрямовуються на центри прийняття рішень. Ніколаєнко переконаний, що у випадку застосування російської ядерної зброї з території інших країн, удар у відповідь буде завданий по Росії.

"Якщо ж сказати, щодо стратегії ядерного стримування, то ядерний удар наноситься по центрах прийняття рішень. Відповідно, всі будуть розуміти, що центр прийняття рішень точно не знаходиться у Мінську. Тому, якщо російська ядерна зброя буде запущена з боку будь-якої території іншої країни, чи то Білорусі, чи Північної Кореї. То ядерна відповідь, про що страшно навіть розмовляти, буде застосовуватися по центрах прийняття рішень в Росії", — додав експерт.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фотографії, як збройні сили РФ проводять навчання з розгортання ядерної зброї та відпрацювання електронного запуску ракет.

За думкою полковника ВМС ЗС України Михайла Третяка, хоча ядерні загрози постійно лунають з боку Росії, одного бажання Кремля недостатньо для запуску ядерної зброї по Україні.