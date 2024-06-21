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Експерт заявив, що Лукашенко не хоче, щоб ядерний удар був нанесений з Білорусі

Експерт заявив, що Лукашенко не хоче, щоб ядерний удар був нанесений з Білорусі

21 червня 2024 р. 21:12

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10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

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Співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Корея Андрій Ніколаєнко розповів, чи буде Росія, за якихось обставин використовувати ядерну зброю, що розташована в Білорусі. Також він розповів, куди у такому випадку полетить відповідь.

Про це він розповів в етері Вечір.LIVE.

Ядерний арсенал в Білорусі

Ніколаєнко заявив, що на його думку, ядерний арсенал розміщений на території Білорусі є досить невеликим. За його словами, можливості білоруської ядерної зброї обмежені.

"Я думаю, що останнє, щоб хотів би Лукашенко, щоб будь-який ядерний удар наносився з території Білорусі", — зазначив експерт.

Він зауважив, що згідно з стратегією ядерного стримування, атаки спрямовуються на центри прийняття рішень. Ніколаєнко переконаний, що у випадку застосування російської ядерної зброї з території інших країн, удар у відповідь буде завданий по Росії.

"Якщо ж сказати, щодо стратегії ядерного стримування, то ядерний удар наноситься по центрах прийняття рішень. Відповідно, всі будуть розуміти, що центр прийняття рішень точно не знаходиться у Мінську. Тому, якщо російська ядерна зброя буде запущена з боку будь-якої території іншої країни, чи то Білорусі, чи Північної Кореї. То ядерна відповідь, про що страшно навіть розмовляти, буде застосовуватися по центрах прийняття рішень в Росії", — додав експерт.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фотографії, як збройні сили РФ проводять навчання з розгортання ядерної зброї та відпрацювання електронного запуску ракет. 

За думкою полковника ВМС ЗС України Михайла Третяка, хоча ядерні загрози постійно лунають з боку Росії, одного бажання Кремля недостатньо для запуску ядерної зброї по Україні.

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20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

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