Эксперт заявил, что Лукашенко не хочет, чтобы ядерный удар был нанесен из Беларуси

Один из глав группы по межпарламентским связям с Республикой Корея Андрей Николаенко рассказал, будет ли Россия при каких-то обстоятельствах использовать ядерное оружие, расположенное в Беларуси. Также он рассказал, куда в этом случае полетит ответ.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Ядерный арсенал в Беларуси

Николаенко заявил, что по его мнению, ядерный арсенал размещенный на территории Беларуси достаточно небольшой. По его словам, возможности белорусского ядерного оружия ограничены.

"Я думаю, что последнее, чтобы хотел Лукашенко, чтобы любой ядерный удар наносился с территории Беларуси", — отметил эксперт.

Он отметил, что согласно стратегии ядерного сдерживания атаки направляются на центры принятия решений. Николаенко убежден, что в случае применения российского ядерного оружия с территории других стран, ответный удар будет нанесен по России.

"Если же сказать, что касается стратегии ядерного сдерживания, то ядерный удар наносится по центрам принятия решений. Соответственно, все будут понимать, что центр принятия решений точно не находится в Минске. Поэтому, если российское ядерное оружие будет запущено со стороны любой территории другой страны, будь то Беларусь или Северная Корея. То ядерный ответ, о чем страшно даже разговаривать, будет применяться по центрам принятия решений в России", — добавил эксперт.

Напомним, в сети появились фотографии, как вооруженные силы РФ проводят учения по разворачиванию ядерного оружия и отработке электронного запуска ракет.

По мнению полковника ВМС ВС Украины Михаила Третьяка, хотя ядерные угрозы постоянно раздаются со стороны России, одного желания Кремля недостаточно для запуска ядерного оружия по Украине.