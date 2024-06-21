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Эксперт заявил, что Лукашенко не хочет, чтобы ядерный удар был нанесен из Беларуси

Эксперт заявил, что Лукашенко не хочет, чтобы ядерный удар был нанесен из Беларуси

21 июня 2024 г. 21:12

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21:04 Тищенко прокомментировал свое участие в скандале, возникшем в Днепре

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17:50 Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Нардеп Федиенко объяснил, как хотят изменить закон о мобилизации

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14:04 Экономическое бронирование не должно быть откупом от мобилизации, — Аликсийчук

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11:15 Дипломат Левченко сообщил, как трап самолета помог отличить двойника от Путина в КНДР

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10:52 Путин в КНДР — дипломат Левченко заявил о первом визите двойника диктатора за границу

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10:43 Сазонов объяснил, кого не нужно бронировать для скорейшего окончания войны

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Один из глав группы по межпарламентским связям с Республикой Корея Андрей Николаенко рассказал, будет ли Россия при каких-то обстоятельствах использовать ядерное оружие, расположенное в Беларуси. Также он рассказал, куда в этом случае полетит ответ.

Об этом он рассказал в эфире  Вечір.LIVE.

Ядерный арсенал в Беларуси

Николаенко заявил, что по его мнению, ядерный арсенал размещенный на территории Беларуси достаточно небольшой. По его словам, возможности белорусского ядерного оружия ограничены.

"Я думаю, что последнее, чтобы хотел Лукашенко, чтобы любой ядерный удар наносился с территории Беларуси", — отметил эксперт.

Он отметил, что согласно стратегии ядерного сдерживания атаки направляются на центры принятия решений. Николаенко убежден, что в случае применения российского ядерного оружия с территории других стран, ответный удар будет нанесен по России.

"Если же сказать, что касается стратегии ядерного сдерживания, то ядерный удар наносится по центрам принятия решений. Соответственно, все будут понимать, что центр принятия решений точно не находится в Минске. Поэтому, если российское ядерное оружие будет запущено со стороны любой территории другой страны, будь то Беларусь или Северная Корея. То ядерный ответ, о чем страшно даже разговаривать, будет применяться по центрам принятия решений в России", — добавил эксперт.

Напомним, в сети появились фотографии, как вооруженные силы РФ проводят учения по разворачиванию ядерного оружия и отработке электронного запуска ракет.

По мнению полковника ВМС ВС Украины Михаила Третьяка, хотя ядерные угрозы постоянно раздаются со стороны России, одного желания Кремля недостаточно для запуска ядерного оружия по Украине.

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15:00 Нардеп Федиенко объяснил, как хотят изменить закон о мобилизации

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14:04 Экономическое бронирование не должно быть откупом от мобилизации, — Аликсийчук

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:15 Дипломат Левченко сообщил, как трап самолета помог отличить двойника от Путина в КНДР

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10:43 Сазонов объяснил, кого не нужно бронировать для скорейшего окончания войны

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