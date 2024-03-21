Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі arrow
Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

21 березня 2024 р. 19:25

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:25 Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

Text
Ексклюзив

18:59Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

Text

18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Text

18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Text

17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

Text

16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Text

15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

Text

15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

Text

14:40Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

Text

19:25 Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

Text
Ексклюзив

18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

Text

18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Text

18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Text

17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

Text

16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Text

15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

Text

15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

Text

14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

Юрій Гаррі Табах, капітан першого рангу ВМС США, звернув увагу на питання можливості російської мови та рубля стати домінуючими в світі. За його словами, це питання залишається відкритим через кілька ключових факторів.

Про це капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах розповів в ефірі Новини.LIVE.

Російська мова та рубль на світовій арені 

Табах висловив сумніви у тому, що репутація російського рубля може скласти конкуренцію долару, який вважається міжнародною резервною валютою та основною валютою для міжнародних фінансових операцій. Існує велика довіра до долара серед більшості країн та інвесторів, що робить його переважаючою валютою в світі.

"Репутація залишається за доларом", — зазначив експерт.

Табах зауважив, що російська мова та культура не мають такого впливу, щоб стати домінуючими на міжнародній арені, як, наприклад, англійська мова та культура. Англійська мова широко використовується як мова міжнародного спілкування, наукових досліджень, бізнесу та культурних обмінів, що робить її домінуючою мовою у світі.

Нагадаємо, що російські загарбники підняли на новий рівень зомбування українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Відтепер у кожній школі зробили обов'язковим підняття російського триколору.

Також ми писали про те, що Зірка серіалу "Перших ластівок" Олександр Рудинський зізнався, що відмовився від усього російського після початку повномасштабного вторгнення. Раніше він полюбляв літературу країни-агресора, а зараз його це більше не цікавить.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:41 У Львові судитимуть жінку, яку звинувачують у смерті немовляти

19:39 Більша частина ракет РФ під час обстрілу Києва летіли на обʼєкти ГУР, — ЗМІ

19:30 Маркевич назвав головну проблему збірної України на Олімпіаді у Парижі

Новина з відео

19:30 Популярна дачна квітка виявилася токсичною — як вберегтися і чи можна вирощувати

Text

19:25 Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:20 Черги на кордоні України — через які КПП можна проїхати найшвидше

19:13 У метро був нежить — головний інженер пояснив, чому про аварійний тунель не повідомляли раніше

Text
Ексклюзив

18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

Text

18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

18:50 Одеситів, які досягнули 17 років, запрошують до ТЦК — подробиці

19:41 У Львові судитимуть жінку, яку звинувачують у смерті немовляти

19:39 Більша частина ракет РФ під час обстрілу Києва летіли на обʼєкти ГУР, — ЗМІ

19:30 Маркевич назвав головну проблему збірної України на Олімпіаді у Парижі

Новина з відео

19:30 Популярна дачна квітка виявилася токсичною — як вберегтися і чи можна вирощувати

19:20 Черги на кордоні України — через які КПП можна проїхати найшвидше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:13 У метро був нежить — головний інженер пояснив, чому про аварійний тунель не повідомляли раніше

18:50 Одеситів, які досягнули 17 років, запрошують до ТЦК — подробиці

18:46 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — під завалами підприємства досі можуть бути люди

18:44 Голанн отримав травму і може пропустити важливі матчі

18:36 Сирський провів розмову з головнокомандувачем армії Франції — що обговорювали

18:17 Ту-95МС — які літаки 21 березня масовано обстріляли Київ

Ексклюзив

05:48 Коли над Україною полетять літаки — інтерв'ю з гендиректором авіакомпанії Bees Airline

20 березня 2024

21:21 Боєприпаси і коаліції — про що домовилися на березневому Рамштайні

19:00 Одеська кіностудія сьогодні — що чекає на українського глядача

08:00 Щастя під час війни — яке воно для одеситів

19 березня 2024
Оновлено

19:14 Страшні слова, коли вони мовчать — одесити про творчість Ліни Костенко

16:00 Прикрив собою пацієнта — Одеса попрощалася з фельдшером, який загинув від російської ракети

11:11 Крим, НПЗ і чеська ініціатива — що обговорюватимуть на Рамштайні

18 березня 2024
Ексклюзив

20:15 Вибори під дулом автомата — як Росія змушує українців в окупації голосувати за Путіна

Ексклюзив

19:03 У Нью-Йорку українські активісти влаштували масштабну акцію проти російської культури

Text

19:25 Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

Text
Ексклюзив

18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

Text

18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Text

18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

Text

17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

Text

16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Text

15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

Text

15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

Text

14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон