Юрій Гаррі Табах, капітан першого рангу ВМС США, звернув увагу на питання можливості російської мови та рубля стати домінуючими в світі. За його словами, це питання залишається відкритим через кілька ключових факторів.

Про це капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах розповів в ефірі Новини.LIVE.

Російська мова та рубль на світовій арені

Табах висловив сумніви у тому, що репутація російського рубля може скласти конкуренцію долару, який вважається міжнародною резервною валютою та основною валютою для міжнародних фінансових операцій. Існує велика довіра до долара серед більшості країн та інвесторів, що робить його переважаючою валютою в світі.

"Репутація залишається за доларом", — зазначив експерт.

Табах зауважив, що російська мова та культура не мають такого впливу, щоб стати домінуючими на міжнародній арені, як, наприклад, англійська мова та культура. Англійська мова широко використовується як мова міжнародного спілкування, наукових досліджень, бізнесу та культурних обмінів, що робить її домінуючою мовою у світі.

Нагадаємо, що російські загарбники підняли на новий рівень зомбування українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Відтепер у кожній школі зробили обов'язковим підняття російського триколору.

Також ми писали про те, що Зірка серіалу "Перших ластівок" Олександр Рудинський зізнався, що відмовився від усього російського після початку повномасштабного вторгнення. Раніше він полюбляв літературу країни-агресора, а зараз його це більше не цікавить.