Юрий Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США, обратил внимание на вопрос о возможности русского языка и рубля стать доминирующими в мире. По его словам, этот вопрос остается открытым из-за нескольких ключевых факторов.

Об этом капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах рассказал в эфире Новини.LIVE.

Русский язык и рубль на мировой арене

Табах выразил сомнение в том, что репутация российского рубля может составить конкуренцию доллару, считающемуся международной резервной и основной валютой для международных финансовых операций. Есть большое доверие к доллару среди большинства стран и инвесторов, что делает его преобладающей валютой в мире.

"Репутация остается за долларом", — отметил эксперт.

Табах отметил, что русский язык и культура не оказывают такого влияния, чтобы стать доминирующими на международной арене, как, например, английский язык и культура. Английский язык широко используется как язык международного общения, научных исследований, бизнеса и культурных обменов, что делает его доминирующим языком в мире.

Напомним, что российские захватчики подняли новый уровень зомбирования украинских детей на временно оккупированных территориях. Теперь в каждой школе сделали обязательным поднятие русского триколора.

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