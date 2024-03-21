Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире arrow
Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

21 марта 2024 г. 19:25

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

Text
Эксклюзив

18:59Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

Text

18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

Text

18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

Text

17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

Text

16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

Text

15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

Text

15:20 Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"

Text

14:40Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу

Text

19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

Text
Эксклюзив

18:59 Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

Text

18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

Text

18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

Text

17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

Text

16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

Text

15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

Text

15:20 Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"

Text

14:40 Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу

Юрий Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США, обратил внимание на вопрос о возможности русского языка и рубля стать доминирующими в мире. По его словам, этот вопрос остается открытым из-за нескольких ключевых факторов.

Об этом капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах рассказал в эфире Новини.LIVE.

Русский язык и рубль на мировой арене

Табах выразил сомнение в том, что репутация российского рубля может составить конкуренцию доллару, считающемуся международной резервной и основной валютой для международных финансовых операций. Есть большое доверие к доллару среди большинства стран и инвесторов, что делает его преобладающей валютой в мире.

"Репутация остается за долларом", — отметил эксперт.

Табах отметил, что русский язык и культура не оказывают такого влияния, чтобы стать доминирующими на международной арене, как, например, английский язык и культура. Английский язык широко используется как язык международного общения, научных исследований, бизнеса и культурных обменов, что делает его доминирующим языком в мире.

Напомним, что российские захватчики подняли новый уровень зомбирования украинских детей на временно оккупированных территориях. Теперь в каждой школе сделали обязательным поднятие русского триколора.

Также мы писали о том, что Звезда сериала "Первых ласточок" Александр Рудинский признался, что отказался от всего русского после начала полномасштабного вторжения. Раньше он любил литературу страны-агрессора, а сейчас его это больше не интересует.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

19:30 Маркевич назвал главную проблему сборной Украины на Олимпиаде в Париже

Новость с видео

19:30 Популярный дачный цветок оказался токсичным — как уберечься и можно ли выращивать

Text

19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

19:20 Очереди на границе Украины — через какие КПП можно проехать быстрее всего

19:13 В метро был насморк — главный инженер объяснил, почему об аварийном тоннеле не сообщалось ранее

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Эксклюзив

18:59 Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

Text

18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

18:50 Одесситов, достигших 17 лет, приглашают в ТЦК — подробности

18:46 В Харькове продолжается ликвидация последствий атаки РФ — под завалами предприятия могут быть люди

18:44 Холанн получил травму и может пропустить важные матчи

19:30 Маркевич назвал главную проблему сборной Украины на Олимпиаде в Париже

Новость с видео

19:30 Популярный дачный цветок оказался токсичным — как уберечься и можно ли выращивать

19:20 Очереди на границе Украины — через какие КПП можно проехать быстрее всего

19:13 В метро был насморк — главный инженер объяснил, почему об аварийном тоннеле не сообщалось ранее

18:50 Одесситов, достигших 17 лет, приглашают в ТЦК — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:46 В Харькове продолжается ликвидация последствий атаки РФ — под завалами предприятия могут быть люди

18:44 Холанн получил травму и может пропустить важные матчи

18:36 Сырский провел разговор с главнокомандующим армии Франции — что обсуждали

18:28 Ракетный удар по Киевщине — жительница рассказала, как пережила атаку РФ и показала разрушение

18:20 Угрожали оружием и требовали деньги — в Одессе задержали нападающих

18:17 Ту-95МС — какие самолеты 21 марта массированно обстреляли Киев

Эксклюзив

05:48 Когда над Украиной полетят самолеты — интервью с гендиректором авиакомпании Bees Airline

20 марта 2024

21:21 Боеприпасы и коалиции — о чем договорились на мартовском Рамштайне

19:00 Одесская киностудия сегодня — что ждет украинского зрителя

08:00 Счастье во время войны — какое оно для одесситов

19 марта 2024
обновлено:

19:14 Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко

16:00 Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты

11:11 Крым, НПЗ и чешская инициатива — что будут обсуждать на Рамштайне

18 марта 2024
Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

Эксклюзив

19:03 В Нью-Йорке украинские активисты устроили масштабную акцию против русской культуры

Text

19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

Text
Эксклюзив

18:59 Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

Text

18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

Text

18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

Text

17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

Text

16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

Text

15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

Text

15:20 Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"

Text

14:40 Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу